Масложировой союз: в России не будет резкого роста цен на подсолнечное масло

При сохранении текущего курса рубля поводов для сильных колебаний цен на масло нет Е. Разумный

Резкого роста цен на подсолнечное масло в России не будет. Об этом в интервью радио Sputnik сказал исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Страна может защитить внутренний рынок от колебания цен на этот продукт благодаря высокому собственному производству, только треть объема которого потребляется внутри страны, и экспортным пошлинам. «При условии сохранения курса доллара в текущих коридорах никаких предпосылок для существенных колебаний цен на подсолнечное масло нет. По нашим оценкам, колебание цен возможно в пределах 10%, но я думаю, что до конца сезона мы будем на уровне текущих цен», — сказал Мальцев (цитата по сайту радио Sputnik).



По словам главы союза, российские потребители будут платить за подсолнечное масло меньше, чем жители стран Евросоюза, которые сильно зависят от импорта. «Украина — это страна номер один по поставкам подсолнечного масла на европейский рынок. От результатов посевной кампании в стране будет зависеть уровень цен на подсолнечное масло в мире», — сказал Мальцев. Если предложение со стороны Украины сократится, то это окажет давление на цены, и они будут расти везде, но не в России.



За последнюю неделю экспортные цены на подсолнечное масло незначительно выросли — до $1,94-1,95 тыс./т, отмечает аналитическая компания «ПроЗерно». Внутренние цены немного снизились — на 1,3 тыс. руб./т до 114-115 тыс. руб./т (с НДС). Представитель компании говорит, что в дальнейшем на глобальные цены масел может влиять запрет на экспорт пальмового масла, который с 28 апреля вводит Индонезия. «В связи с этим все растительные масла и сырье для их производства идут вверх. Котировки соевого масла уже побили исторический рекорд — $1,835 тыс./т» — прокомментировал «Агроинвестору» представитель «ПроЗерна».



Вероятность того, что индонезийский фактор окажет влияние и на подсолнечное масло, есть, продолжает он. Однако вряд ли рост будет существенным, так как ограничение экспорта «пальмы» больше оказывает влияние на соевое и рапсовое масла. При этом существенных изменений на внутреннем рынке подсолнечного масла быть не должно из-за высокой экспортной пошлины — $372/т в мае ($313/т в апреле) и активного укрепления курса рубля.



«Дальнейшая динамика в значительной мере будет определяться курсом рубля и пошлиной, — добавляет гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько. — В июне она будет повышена, и, вероятно, если рубль останется на нынешнем уровне, то можно будет ожидать снижения цен на масло. Но в случае возобновления ослабления национальной валюты все может кардинально измениться».



По словам Рылько, говорить о динамике экспортных цен на подсолнечное масло пока сложно: рынок еще обдумывает запрет на вывоз пальмового масла из Индонезии. «Но сильных изменений не должно быть. То, что они запретили вывозить — не наша категория, мы не импортируем сырое масло», — объясняет эксперт. Он добавляет, что на конец прошлой — начало этой недели экспортные цены на российское подсолнечное масло (FOB) были примерно на уровне $1,85 тыс./т, но это номинальные котировки.



Цены подсолнечника на 22 апреля составляли 44,75 тыс. руб./т (с НДС), что на 75 руб. выше, чем неделей ранее, сравнивает «ПроЗерно». По словам представителя компании, цены на подсолнечник также вряд ли будут повышаться из-за экспортных ограничений и курса рубля. «Для роста цен на него оснований не наблюдается», — заключил он. По словам Рылько, в конце прошлой недели и начале этой цены на подсолнечник увеличивались, так как экспортная пошлина на масло оказалась ниже ожиданий. Цены на сырое масло были на уровне 110-113 тыс. руб./т (с НДС), и они довольно стабильны.

