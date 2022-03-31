Экспорт подсолнечника и рапса будет запрещен с 1 апреля

Новые меры позволят исключить возможность дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России Flickr.com

Россия вводит новые ограничения на экспорт масличных и продуктов их переработки. Так, с 1 апреля по 31 августа будет запрещен вывоз подсолнечника и рапса. Кроме того, с 15 апреля по 31 августа вводится квота в 1,5 млн т на экспорт подсолнечного масла и 700 тыс. т — для шрота. Эти меры необходимы для защиты внутреннего рынка и обеспечения потребностей перерабатывающих предприятий. Новые меры позволят исключить возможность дефицита, а также резкого повышения стоимости сырья и социально значимой продукции в России, сообщается в Telegram-канале Минсельхоза.



Масложировой союз считает, что запрет на экспорт должен существенно снизить закупочные цены подсолнечника с нынешних уровней до менее 40 тыс. руб./т. «Сейчас объем квоты на подсолнечное масло минимум на 0,5 млн т меньше, чем могли бы экспортировать переработчики при полном удовлетворении потребностей страны. Это создает избыточное предложение на внутреннем рынке, что положительно скажется на стоимости сырья: закупочные цены на масличные будут снижаться», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель союза. При этом действующая пошлина на экспорт подсолнечного масла сохраняется, как и ситуация с избыточными остатками по сырью и готовой продукции. Так что внутренние цены на подсолнечное масло надежно защищены, и переработчики смогут обеспечить доступную цену для потребителя.



Экспорт​ подсолнечного масла из-за логистических проблем снизился примерно до 300 тыс. т в месяц. С учетом экспортной квоты объемом 1,5 млн т такие темпы вывоза сохранятся до сентября этого года.

По итогам прошлой недели средняя цена подсолнечного масла в России увеличилась более чем на треть — до рекордных 133,35 тыс. руб./т. Подсолнечник за этот период подорожал на четверть — до 48,9 тыс. руб./т, сообщает портал «Поле.рф» со ссылкой на данные «СовЭкона». «Мировые цены на подсолнечное масло резко выросли на фоне остановки поставок из Украины. Цены спроса на масло в Черном море превысили $2 тыс./т, что в полтора раза выше уровня цен на середину февраля. Дополнительный фактор роста рублевого рынка — ослабление его курса в предыдущие недели», — говорится в сообщении.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, рынок крайне волатилен, сейчас тонна подсолнечного масла в России в среднем стоит 120 тыс. руб., подсолнечника — 48 тыс. руб. (с НДС). «Цены в 130 тыс. руб./т за масло были актуальны для прошлой недели, и рынок уже развернулся. Дело в том, что грядет довольно серьезное изменение госрегулирования (квотирование, новый механизм расчета пошлины), в которое рынок уже поверил и принял его. Поэтому на этой неделе мы видим коррекцию», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько. В дальнейшем, считает он, на внутренние цены будут влиять пошлины, курс рубля и экспортные цены, которые, вероятно, могут продолжать снижаться.​



По данным аналитической компании «ПроЗерно», по состоянию на 25 марта тонна подсолнечника в России в среднем стоила 52,64 тыс. руб. (с НДС, плюс 7,4 тыс. руб. за неделю). Однако ценовой диапазон продажи довольно большой — от 47 тыс. руб./т до 60 тыс. руб./т. Тонна подсолнечного масла в Европейской части России в среднем стоит 120,53 тыс. руб., диапазон также велик — от 112 тыс. руб. до 130 тыс. руб.



Аналитики «ПроЗерна» полагают, что в ближайшем будущем на цены будут влиять четыре фактора. Первый и стимулирующий — экспортные цены на масло, которые сейчас в среднем составляют $1,95 тыс./т (FOB Черное море), диапазон — $1,9-2,1 тыс./т. Перспективы таковы, что цены могут достигнуть верхней границы этого диапазона. Второй фактор, но уже тормозящий внутренние цены, — увеличение пошлины на экспорт подсолнечного масла с $260/т в марте до $313/т в апреле. Третий фактор — квотирование вывоза масла, что также должно привести к снижению внутренних цен. Четвертый фактор — укрепление курса рубля.



«Сейчас доллар стоит 84 руб., и нельзя исключать, что рубль продолжит укрепляться. Возможен возврат к уровню до 24 февраля. Это тоже является элементом торможения внутренних цен», — прокомментировал «Агроинвестору» представитель «ПроЗерна». Но при этом аналитики компании не исключают, что цены на подсолнечное масло в России могут приблизиться к 130-135 тыс. руб./т, что будет пределом роста. Однако факторы, ведущие к снижению цен на внутреннем рынке, скорее всего, окажутся сильнее стимулов для удорожания.

