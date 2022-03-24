Минсельхоз предложил квотировать экспорт подсолнечного масла и шрота

С 15 апреля квота на вывоз из России подсолнечного масла может составить 1,5 млн тонн М. Стулов

Минсельхоз предлагает квотировать экспорт подсолнечного масла и шрота, сообщил глава министерства Дмитрий Патрушев на совещании президента Владимира Путина с членами правительства. Соответствующие предложения направлены в Минэкономразвития. По словам министра, эта мера необходима для сохранения стабильной ситуации на рынке. При этом Патрушев отметил, что с доступностью подсолнечного масла нет сложностей, в том числе благодаря ранее принятым мерам таможенно-тарифного регулирования.



С 15 апреля квота на экспорт из России подсолнечного масла может составить 1,5 млн т, шрота — 700 тыс. т, сообщил «Интерфаксу» исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев. Предполагается, что квота будет действовать по 1 сентября этого года. Кроме того, правительство планирует повысить пошлины на экспорт масличных и ввести экспортную пошлину на масличный лен, сказал Мальцев «Интерфаксу».



По его словам, пошлину на экспорт льна предлагается установить в размере 20%. Экспортные пошлины на подсолнечник и рапс могут повысить до 70%, но не менее $490 за тонну. Источник на рынке, знакомый с предложениями по ограничению экспорта, сообщил, что экспортная квота может быть введена уже с 1 апреля.



С 1 сентября 2021 года действует плавающая вывозная пошлина на подсолнечное масло. Она рассчитывается как 70% от разницы между базовой ценой ($1 тыс. за тонну) и индикативной ценой (среднее арифметическое рыночных цен за месяц), уменьшенной на $50/т. Предполагается, что этот механизм должен действовать до 31 августа 2022 года. Кроме того, экспортными пошлинами ограничены поставки за пределы ЕАЭС подсолнечника, сои и рапса.



В 2021 году масложировая продукция стала главным драйвером роста экспорта продукции АПК, вывоз в стоимостном выражении вырос на 48% до более чем $7 млрд, а средняя цена — с $605 до $950 за тонну, оценивал центр «Агроэкспорт». При этом в натуральном выражении экспорт снизился с 8 млн т до 7,4 млн т. В структуре поставок преобладало подсолнечное масло, его на внешние рынки продали почти на $3,9 млрд против $2,7 млрд в 2020 году. По данным Масложирового союза, лидерами по импорту российской масложировой продукции в 2021 году стали Китай (1,7 млн т), Турция (1,2 млн т), Иран (720 тыс. т), Белоруссия (685 тыс. т) и Латвия (463 тыс. т).

