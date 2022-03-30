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Аналитика

Таможенная подкомиссия поддержала идею квотирования экспорта подсолнечного масла

Проект постановления правительства будет подготовлен в ближайшее время

Татьяна Кулистикова

| Агроинвестор |

Квота на вывоз масла может составить 1,5 млн тонн до 1 сентября
«Эфко»
Квота на вывоз масла может составить 1,5 млн тонн до 1 сентября
«Эфко»

Таможенная подкомиссия поддержала идею о квотировании экспорта подсолнечного масла, сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев на заседании комитета Госдумы по аграрным вопросам, пишет «Интерфакс». Глава ведомства подчеркнул, что с доступностью масла проблем нет, но для сохранения стабильной ситуации на рынке министерство проработало дополнительный комплекс мер, включая квотирование экспорта. «В ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект постановления правительства», — добавил Патрушев.

На прошлой неделе на совещании президента Владимира Путина с членами правительства Патрушев говорил, что Минсельхоз предлагает квотировать экспорт подсолнечного масла и шрота, соответствующие предложения были направлены в Минэкономразвития. Исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев тогда уточнял, что квота может действовать с 15 апреля по 1 сентября, предполагается, что по маслу она составит 1,5 млн т, по шроту — 700 тыс. т.

Представитель Масложирового союза пояснял «Агроинвестору», что квота будет распределяться между экспортерами-производителями подсолнечного масла по историческому принципу: на основании данных ФТС, пропорционально долям фактического вывоза предприятий за 2021 год. При этом действующая вывозная пошлина на подсолнечное масло сохраняется. Объем квоты, по оценке союза, будет на 0,5 т меньше, чем участники рынка потенциально могли бы отгрузить за рубеж. Это создаст избыточное предложение внутри страны, что будет способствовать снижению цен как на масло, так и на сырье. Аналитическая компания «ПроЗерно» оценивала экспортный потенциал по маслу в сезоне-2021/22 на уровне 3,9 млн т против 3 млн т в прошлом сезоне.

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько говорил «Агроинвестору», что в создавшихся крайне непростых условиях квотирование экспорта подсолнечного масла и шрота — неизбежный вариант. «Наверное, эта мера вынужденно-неизбежная, потому что внутренний рынок на фоне девальвации и роста мировых цен очень сильно перегрет. В этих условиях экспорт приходится держать под более жестким контролем, чем обычно», — отмечал он.

Татьяна Кулистикова 

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