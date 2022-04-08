Цены на подсолнечник активно снижаются

Запасы подсолнечника в России остаются на высоком уровне "Солнечные продукты"

Подсолнечник в России на прошлой неделе начал активно дешеветь, следует из данных, опубликованных на портале Oilworld. В среднем закупочные цены упали на 5,7 тыс. руб. до 37,6 тыс. руб./т. Цены продажи уменьшились в среднем на 4 тыс. руб. до 44,17 тыс. руб./т. При этом цены на масло в закупке в среднем снизились на 555 руб. до 101 тыс. руб./т, продажи — на 611 руб. до 109,7 тыс. руб./т. Экспортные цены (FOB) предложения и спроса в апреле ушли вниз на $10 до $1,89 тыс. /т и $1,84 тыс./т соответственно.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько говорит, что снижение цен на подсолнечник было ожидаемым ввиду начала действия новой регуляторики, которая предусматривает переход на новый инструментарий расчета пошлины и квотирование вывоза масла. При этом на фоне увеличения мировых цен экспортная пошлина существенно выросла. «Так что ничего удивительного здесь нет. Рынок был довольно сильно перегрет. Реакция аграриев на новые цены пока сдержанная — требуется адаптация к новым реалиям, да и многие ждут ослабления рубля», — прокомментировал «Агроинвестору» Рылько.



Аналитики компании «ПроЗерно» говорят, что на прошлой неделе действительно было снижение цен на подсолнечник: по состоянию на 1 апреля тонна стоила 49,77 тыс. руб. (с НДС), что на 2,87 тыс. руб. меньше, чем неделей ранее. «Это связано с тем, что у нас существует, по сути, абсолютный диктат маслозаводов. В начале марта, когда доллар укреплялся, даже были небольшие экспортные поставки подсолнечника, несмотря на заградительную пошлину. Сейчас действует запрет на его экспорт, квотирование вывоза масла, и эти меры привели к тому, что МЭЗы являются единственными покупателями маслосемян. Поэтому они диктуют свои условия на рынке и снизили закупочные цены», — рассказал «Агроинвестору» представитель компании.



Прогнозировать, насколько сильно могут уменьшиться цены, довольно сложно, продолжает он. Это связано с тем, что курс рубля сейчас «по сути управляемый», и в дальнейшем динамика цен во многом будет зависеть от того, насколько активно регуляторы станут влиять на национальную валюту. Сейчас рубль укрепился, и внутренние цены на масло будут под серьезным давлением. Поэтому пока можно говорить о понижательной тенденции благодаря курсу рубля и диктату МЭЗов.



Снижение цен — естественная реакция рынка на принятые правительством заградительные меры по вывозу масличного сырья, отмечает Масложировой союз. «Как мы и прогнозировали неделю назад, комплекс таких мер как введение запрета на экспорт подсолнечника и рапса, ограничение объемов экспорта масла и шрота квотой, которые будут действовать до старта нового сезона, опустят закупочную стоимость подсолнечника ниже 40 тыс. руб./т, и она останется в этих пределах до нового урожая», — прокомментировала «Агроинвестору» представитель союза. Также, по ее словам, цена на подсолнечное масло напрямую зависит от стоимости сырья, а значит на внутреннем рынке она тоже может снижаться.



По данным Росстата, отгрузки подсолнечника сельхозорганизациями в феврале 2022 года остались на уровне прошлого года. Но с учетом рекордного урожая, сдерживания аграриями продаж в начале сезона, нулевого экспорта и перебоев с отгрузками масла на внешние рынки, запасов маслосемян в России более чем достаточно, говорит представитель союза. «Впервые за много лет новый сезон встретим с большими переходящими остатками», — добавляет она.



«ПроЗерно» отмечает, что единогласия относительно продаж маслосемян со стороны аграриев сейчас нет: одни не спешат продавать урожай, другие — ведут продажи. Рылько говорит, что запасы подсолнечника в России остаются очень большими, и есть вероятность, что они будут на высоком уровне до конца сезона. Экспорт подсолнечника идет только в Казахстан и Беларусь, а масло, несмотря на логистические проблемы, поставляется за границу средними темпами, оценивает он. ​В Масложировом союзе отмечают, что весь объем, который определен квотой для экспорта, будет полностью отгружен основным импортерам (Турция, Иран, Китай, страны ЕАЭС и другие) до конца сезона.



«В феврале и марте экспорт масла был достаточно неплохим. Но темпы вывоза и производства пока отстают от прошлого сезона», — говорит представитель «ПроЗерна». Так, в марте прошлого года объем экспорта масла составлял рекордные 417 тыс. т, в этом сезоне — 260 тыс. т. «Это тоже хорошо, но этого недостаточно. Получается, в прошлом сезоне с сентября по март экспорт составил 1,8 млн т, в этом — 1,3 млн т, но нам надо вывезти больше, чем в сезоне-2020/21, так как российский урожай подсолнечника и мировые потребности в масле выше», — добавляет он.

