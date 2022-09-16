Экспортная пошлина на пшеницу снизится почти на 10%

География поставок российской пшеницы изменилась flickr.com

Экспортная пошлина на пшеницу с 21 по 27 сентября уменьшится до 2668 руб. за тонну с 2962 руб. неделей ранее, говорится в материалах Минсельхоза. Снижение составит 9,9%. Пошлина на ячмень снизится с 2717 руб. до 2353 руб. за тонну, на кукурузу — с 3784 руб. до 3696 руб. за тонну. Показатели рассчитаны исходя из индикативных цен $311,9 за тонну пшеницы ($316,8 неделей ранее), $282,8 — на ячмень ($292,5), $317,6 — на кукурузу ($317,6).



Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин сказал «Агроинвестору», что экспортная стоимость российской пшеницы с протеином 11,5% составляет $300 за тонну, с протеином 12,5% — $320 за тонну. По его словам, скрытые западные санкции продолжают влиять на рынок, создавая сложности российским экспортерам зерна. Все это происходит, несмотря на подписанный в конце июля меморандум с ООН о взаимопонимании по экспорту российской сельхозпродукции. «Все без изменений. Отставание в темпах экспорта сохранилось, а это лучший индикатор ситуации», — сказал Зернин.



В начале сентября гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко говорил, что этот меморандум «есть только на бумаге». Сейчас эксперт также уточнил «Агроинвестору», что изменений с санкциями нет, и взрывного роста вывоза зерна из России не наблюдается. По его словам, экспортная стоимость российской пшеницы сейчас составляет $315-320 за тонну FOB Черное море. «Есть небольшой рост относительно прошлой недели, когда цены проходили дно. Наши конкуренты выросли намного значительнее, чем наш базис», — отметил Петриченко.



При этом изменилась география поставок российской пшеницы: на первое место вышел Иран, который к 13 сентября закупил 1,62 млн т. Раньше лидером была Турция, которая сейчас занимает второе место с закупками 1,29 млн т. Дальше следуют Египет (1,26 млн т) и Саудовская Аравия (921 тыс. т). «Но нужно учитывать и так называемый no application, где тоже очень большие объемы закупок по всем вышеуказанным странам. Получается, что по факту закупки там выше», — добавил Петриченко. Также идут отгрузки в Алжир, который начал закупать в России зерно только в прошлом году, продолжает эксперт. Кроме того, нашу пшеницу начал закупать Ирак, который в этом году приобрел первые 27 тыс. т. «Я полагаю, что это начало большого пути», — добавил Петриченко.



16 сентября посольство России в США заявило, что антироссийские санкции только подстегнули негативные тенденции с продовольствием, при этом «американцы не замечают», что большая часть судов (44%) в рамках продуктовой сделки разгружается в европейских государствах, а не в нуждающихся беднейших — Джибути, Йемене, Кении, Ливане, Сомали, Судане, пишет РИА «Новости». По данным агентства, накануне представители Китая, ОАЭ и Мексики выступили в СБ ООН за снятие препятствий, мешающих экспорту российских удобрений на мировые рынки. По их словам, «необходимо снять такие препятствия, чтобы обеспечить свободный и стабильный поток ключевых сельскохозяйственных ресурсов».



При этом представитель госдепартамента США Нед Прайс, слова которого приводит РИА «Новости», заявил, что США хотят видеть продолжение поставок зерна и не создают препятствий экспорту российских удобрений. Он подчеркнул, что «ни санкции США, ни международные санкции не накладывают ограничения на российский экспорт продовольствия и удобрений».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

