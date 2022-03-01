Союз экспортеров зерна: импортеры российского зерна не отказываются от сделок

Из-за геополитических рисков традиционные покупатели российского зерна диверсифицируют географию поставщиков Администрация морских портов Черного моря

Импортеры российского зерна не отказываются от сделок, потому что «зерно нужно всем», однако новых сделок «ничтожно мало», сообщает ТАСС со ссылкой на главу Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. По его словам, из-за геополитических рисков традиционные покупатели российского зерна диверсифицируют географию поставщиков. В связи с этим союз не ожидает высокого спроса на российское зерно в ближайшие месяцы.



Зернин предположил, что в этой ситуации российские экспортеры, скорее всего, займут выжидательную позицию по закупкам на внутреннем рынке. «Несмотря на расчетную привлекательность внутренних цен, геополитические и сопряженные с ними риски существенно дисконтируют наше предложение на внешнем рынке», — приводит ТАСС слова Зернина.



Накануне стало известно, что российских экспортеров с 28 февраля 2022 года обяжут продавать 80% валютной выручки в рамках всех внешнеторговых договоров. Комментируя эту меру, Зернин сказал ТАСС, что она почти не затронет экспортеров зерна. «Мы работаем на обороте, закупая и консолидируя товар на внутреннем рынке и реализуя его на внешнем. Для обеспечения операционного цикла мы продаем валютную выручку без каких-либо дополнительных требований, так как нам надо рассчитываться за зерно с сельхозтоваропроизводителями», — пояснил он. Гораздо сильнее по экспортерам зерна и всему сельскому хозяйству ударит повышение ключевой ставки Центробанка до 20%, считает он. «Экспортеры встроены в цепочку финансирования сельхозпроизводителей. Мы находимся в диалоге с регуляторами с целью решения данного вопроса», — добавил Зернин.



Государственное агентство по закупкам продовольствия Египта GASC в среду снова отменило тендер на закупку пшеницы с поставкой 13-26 апреля. В тендере приняло участие три компании. Минимальное предложение составило $389,92 за тонну FOB из Франции от компании Soufflet. Еще одно предложение французской пшеницы по цене $399 за тонну FOB поступило от компании Viterra. Также было предложение из США от компании Cargill по цене $447 FOB.

Директор департамента аналитики Российского зернового союза (РЗС) Елена Тюрина сказала РИА «Новости», что проблем с экспортом зерна из России даже при санкциях Запада быть не должно, так как оно востребовано на рынке, его основными потребителями являются страны Персидского залива, Юго-Восточной Азии и Африки. «Америка у нас зерно не покупает, в Европе небольшие объемы — Италия закупает твердую пшеницу. Наши целевые рынки — страны Персидского залива, Африка, Юго-Восточная Азия, Китай как раз недавно разрешил поставки на экспорт пшеницы и ячменя из всех российских регионов. Если будут санкции в отношении Америки и Европы, мы сможем перераспределить экспорт в другие нуждающиеся регионы», — сказала Тюрина информагентству. Она также напомнила, что зерновой баланс в России предусматривает экспорт «порядка половины выращенной пшеницы». По оценке Тюриной, сейчас остатки для потенциального экспорта составляют около 6,3-6,5 млн т.



Между тем, Росстат уточнил данные по урожаю в 2021 году. Валовой сбор зерна составил 121,3 млн т, тогда как ранее статведомство сообщало об урожае в 121,4 млн т. Данные по сбору пшеницы не изменились — 76 млн т. Урожай ржи составил 1,7 млн т, кукурузы — 15,2 млн т, ячменя — почти 18 млн т.

По информации Reuters, спрос со стороны экспортеров на российскую пшеницу в конце прошлой недели резко сократился, как и число новых сделок, из-за рисков поставок из регионов Черного моря. По данным Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР), продаж почти нет. Текущую «виртуальную» цену на российскую пшеницу с содержанием протеина 12,5% из черноморских портов эксперты ИКАР оценивают на уровне $340 за тонну FOB.



Аналитики центра «СовЭкон» отметили, что спроса на российскую пшеницу фактически не было с 24 февраля, на тот момент цена составляла $314 за тонну. Судоходство в Азовском море было остановлено 24 февраля, российские черноморские терминалы продолжают погрузку и текущие отправки зерна, но новые поставки пока под большим вопросом из-за отсутствия предложений по фрахту, отмечает «СовЭкон».



Экспортная пошлина на пшеницу со 2 по 8 марта снижена с $91 до $88,2 за тонну. Индикативная цена, исходя из которой рассчитана пошлина, составляет $326,1 за тонну. По данным «СовЭкона», на внутреннем рынке средняя цена на пшеницу 3-го класса на прошлой неделе выросла на 50 руб. до 14875 руб. за тонну, 4-го — на 75 руб. до 14875 руб. с самовывозом для европейской части России.

