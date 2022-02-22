Цены на зерно в Черноморском регионе снижаются на фоне обострения геополитической ситуации

С начала года спрос на российское зерно находится под давлением геополитических рисков КСК

На фоне обострения геополитической ситуации в России и Украине цены на зерно в Черноморском регионе упали после нескольких недель медленного снижения, рассказал «Агроинвестору» гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрий Рылько. Дальнейшее формирование цен в первую очередь будет зависеть от геополитической обстановки, отмечает он.



По словам руководителя аналитического департамента Российского зернового союза (РЗС) Елены Тюриной, в последнюю неделю цены на европейскую пшеницу выросли в пределах 1,5%, на украинскую — не менялись, российская пшеница подешевела на 1,5% до $310/т (FOB). «Это положительный момент для наших отгрузок: в первую неделю действия квоты мы начали возвращать ценовую конкурентоспособность относительно показателей предложения на европейскую пшеницу. Сейчас российская пшеница примерно на 1% дешевле европейской, хотя это и не так значительно», — прокомментировала она «Агроинвестору».



По данным аналитического центра «СовЭкон», в Париже в понедельник пшеница подорожала на 0,8-1%. Торги на Чикагской бирже вчера не проводились, поскольку был выходной. Ночная предварительная сессия в Чикаго открылась ростом пшеницы SRW на 2,3%. Спрос на Черноморскую пшеницу остается вялым: покупатели ждут более низких цен и рассчитывают на уменьшение эскалации в регионе. За прошлую неделю котировки на российскую пшеницу с 12,5% протеина опустились на $3 до $313/т (FOB).



«Резкое ослабление рубля может краткосрочно поддержать рублевые цены на зерно, в первую очередь в южных российских регионах», — считают аналитики «СовЭкона». Поддержку котировкам может оказать и возможное укрепление мировых бирж. «Однако при условии, что курс не опуститься заметно ниже, более вероятным пока нам кажется дальнейшее сползание рублевого рынка в перспективе ближайших месяцев. Давление на цены до конца сезона будут оказывать относительно высокие запасы, в первую очередь сконцентрированные на юге России», — говорится в сообщении «СовЭкона». При этом участники рынка не сообщали о проблемах с навигацией ни из российских, ни из украинских портов, уточняют аналитики.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенской сказал «Интерфаксу», что пока нынешняя ситуация приводит к повышению конкурентоспособности российской пшеницы. «Ослабление рубля позволяет предлагать более низкие цены (FOB). Если до недавнего времени шла речь об уровне $315 за тонну, то к настоящему времени это ближе $310, и это уже конкуренто по отношению к предложениям со стороны других стран Причерноморья», — цитирует его информагентство.



Однако, по словам Тюриной, некоторые покупатели российского зерна начали отказываться от него из-за обострения геополитической обстановки. Так, в феврале отгрузки в Египет, который раньше лидировал в структуре экспорта, были на минимальном уровне. Также Алжир в ходе тендера отказался от закупки российского зерна и купил румынское. По словам Тюриной, импортеры этой страны объяснили свою позицию политическими рисками.



Рылько говорит, что не слышал, чтобы покупатели отказывались от российского зерна, потому что в последние недели спрос и так был крайне вялым. Эксперт считает, что квоту на экспорт пшеницы в 8 млн т и 3 млн т на поставки ржи, ячменя и кукурузы выбрать не удастся. По его словам, подобные сомнения были и до обострения ситуации, а сейчас потенциал экспорта таких объемов при прочих равных «стремится к нулю». «Мы и так думали, что отгрузки пшеницы и ячменя будут не очень высокими, но, скорее всего, они еще сократятся до конца сезона», — добавил он.



«С другой стороны, наше зерно все равно будут покупать, потому что в Черноморском регионе не так много поставщиков: Россия, Украина и Румыния. Естественно, оставшиеся в рамках квоты 7,5 млн т пшеницы будут выбраны», — сказала «Агроинвестору» Тюрина. По ее словам, за первую неделю действия квоты, т. е. с 15 февраля, отгрузки соответствуют показателям за период с 1 по 14 февраля — 76 тыс. т пшеницы в сутки, до введения квоты вывозилось по 80 тыс. т. Лидером закупок сейчас является Иран, с этой страной заключены долгосрочные контракты.



Геополитические риски для экспорта российского зерна становятся реальностью, потому что возникает система дополнительных санкций, слабеет рубль, прокомментировал «Интерфаксу» вице-президент РЗС Александр Корбут. Он допускает, что в этой ситуации «весьма вероятен рост цен на зерно». Хотя во второй половине сезона наше зерно уже не столь значимо на мировом рынке, потому что есть большие объемы у Австралии и Аргентины. В целом ситуация будет зависеть от того, как дальше станет развиваться санкционная политика и какие ограничительные меры будут вводиться, говорит он.



Союз экспортеров зерна не считает, что сложившаяся геополитическая ситуация может что-то поменять в исполнении текущих и будущих обязательств по экспортным поставкам, рассказал «Агроинвестору» председатель правления союза Эдуард Зернин. По его словам, у России достаточное количество товара и логистических мощностей для этого. Он также добавил, что с начала года спрос на российское зерно находится под давлением геополитических рисков, объемы экспорта снизились. Биржевой рынок отыгрывает историю санкций и ухода России с мирового рынка, «но это вряд ли произойдет».



«Россия еще в прошлом сезоне объявила приоритет собственной продовольственной безопасности над экспортными целями. На сегодняшний день в целеполагании ничего не изменилось», — подчеркивает Зернин. Он также считает, что ограничение поставок зерна из России ударит, скорее, по странам-импортерам, чем по нам самим. По его мнению, остановка поставок зерна из России под любым предлогом будет означать проблемы с продовольственной безопасностью у стран-покупателей. «Это совершенно безрассудно в контексте борьбы с мировым голодом», — добавляет он.

