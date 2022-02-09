В следующем сезоне Россия может экспортировать в Китай не менее 1 млн тонн зерна

Ранее экспорт пшеницы и ячменя в КНР был возможен только с территории семи российских регионов М. Стулов

В сезоне-2022/23 Россия может начать масштабные поставки зерна в Китай из Азово-Черноморского бассейна. Об этом сообщил подведомственный Минсельхозу центр «Агроэкспорт» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров зерна Эдуарда Зернина. По его словам, дальше поставки зерна в КНР будут увеличиваться по мере развития торговых связей. В текущем сезоне начнутся тестовые поставки одной-двух судовых партий зерна в Китай.



Протоколы, позволяющие поставлять в Китай пшеницу и ячмень со всей территории России и разрешающие экспорт в КНР люцерны, были приняты 4 февраля в ходе визита президента Владимира Путина в Китай. Зернин напомнил, что в последние годы Китай активно закупает зерно на мировом рынке, аккумулировав почти половину его мировых запасов. Так, по данным ITC Trade Map, в 2020 году Китай импортировал 8,2 млн т пшеницы на $2,3 млрд, ячменя — 8,1 млн т на $1,9 млрд. Ведущими поставщиками пшеницы были Канада, Франция и США, ячменя — Украина, Канада и Франция.



«Уверен, по соотношению цены и качества у российской пшеницы практически нет конкурентов. Привлечение России в качестве одного из крупных поставщиков зерна позволит Китаю нарастить темпы закупок и оптимизировать логистику товарных потоков», — цитирует Зернина «Агроэкспорт». Кроме того, решение Китая должно простимулировать немногочисленные страны, до сих пор не открывшие свои рынки для российского зерна, к смягчению переговорных позиций, считает Зернин.



Ранее экспорт пшеницы и ячменя в КНР был возможен только с территории семи российских регионов — Алтайского и Красноярского краев, Челябинской, Омской, Новосибирской, Амурской и Курганской областей. В 2021 году из России в Китай было отгружено лишь 55 тыс. т пшеницы на $13 млн, в основном из Алтайского края, Новосибирской и Амурской областей. Экспорт ячменя в КНР по итогам 2021 года составил 94 тыс. т на $23 млн, преимущественно из Новосибирской и Амурской областей, приводит данные «Агроэкспорт».



По оценке представителей власти Сибири, Россельхознадзора и бизнес-сообществ, открытие зернового рынка Китая для всех регионов России не приведет к снижению объемов экспорта зерна из Сибири, пишет ТАСС. Так,



руководитель управления Россельхознадзора по Новосибирской области Александр Баев отметил, что Китай не единственный крупный покупатель сибирской сельхозпродукции. Баев рассказал, что в прошлом году у Китая был спад на 20%, в то время как другие страны (Казахстан, Узбекистан) нарастили закупки на 60%.

