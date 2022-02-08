Экспортные цены на пшеницу продолжили падать

С начала сезона на внешние рынки поставлено 21,2 млн тонн пшеницы В. Бычков

На прошлой неделе экспортные цены на российскую пшеницу продолжили снижаться в условиях сохраняющейся напряженности в отношениях России и Запада, сообщает Reuters. Так, по данным Института конъюнктуры аграрного рынка, цена тонны пшеницы с протеином 12,5% c поставкой в феврале — начале марта из черноморских портов на условиях FOB упала с $328 до $319 за тонну неделей ранее.



Аналитический центр «СовЭкон» зафиксировал снижение цены на пшеницу этого класса на $7 до $323 за тонну. По словам руководителя аналитического центра «Русагротранса» Игоря Павенского, на прошедшей неделе экспортные цены продолжали снижаться вслед за мировым рынком до уровня $317/т FOB Новороссийск и ниже (минус $7).



Внутренние цены на пшеницу в январе были относительно стабильными, следует из мониторинга «СовЭкона». Средние котировки пшеницы 3-го класса остались на уровне 15200 руб./т, 4-го класса — снизились на 25 руб. до 15150 руб. за тонну. Павенский отметил, что цены CPT упали на 900 руб. до уровня около 16 тыс. руб./т. без НДС. «На котировки также оказывало давление укрепление курса рубля к доллару», — добавил эксперт.



Экспортная пошлина на пшеницу из России с 9 февраля снизится с $93,9 до $93,2 за тонну, сообщал Минсельхоз. Пошлина на ячмень уменьшится с $74,6 до $73,3 за тонну, на кукурузу — повысится с $49,2 до $52,7 за тонну. Новые ставки пошлин будут действовать по 15 февраля. Размер пошлин рассчитан на основе индикативных цен. На пшеницу цена составила $333,2 за тонну ($334,2 для расчета предыдущей пошлины), на ячмень — $289,8 ($291,7), на кукурузу — $260,4 ($255,3) за тонну.



Согласно оценке «СовЭкона», квота на экспорт российской пшеницы, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2022 года (8 млн т), будет полностью или почти полностью реализована. Риск возникновения проблем с поставками из черноморского региона остается низким, считают аналитики центра. При этом ограничивающим фактором может стать уменьшение спроса импортеров и их переход к другим поставщикам, но пока этот сценарий выглядит теоретическим, уточняет «СовЭкон».



По оперативным данным ФТС, с начала сезона по 3 февраля экспорт зерна составил 25,5 млн т (без учета вывоза в страны ЕАЭС за декабрь-февраль), что на 27,5% ниже, чем за аналогичный период предшествующего сезона (35,2 млн тонн). В том числе отгрузки пшеницы составили 21,2 млн т (на 27,5% ниже), ячменя — 2,7 млн т (минус 32,1%), кукурузы — 1,3 млн т (минус 25,8%). По прогнозу Союза экспортеров зерна, по итогам сезона экспорт пшеницы из России составит 33,4 млн т (38,4 млн т в прошлом сезоне). ​

