Рейдовую перевалку зерна не будут запрещать

Через порт Кавказ в последние годы отгружается от 9,4 млн тонн до 12,4 млн тонн зерна за сезон Д. Абрамов

Рейдовую морскую перевалку биоресурсов, рыбы и зерна не будут запрещать. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на протокол совещания у вице-премьера Виктории Абрамченко. Ранее перевалку грузов с судна на судно предполагалось запретить для защиты морской среды: в октябре прошлого года Госдума приняла законопроект в первом чтении. Предполагалось, что перечень грузов будет определяться отдельным постановлением, «Ведомости» писали, что проект документа включает и зерно, позднее уточнялось, что в списке есть «пыль муки зерна».



К законопроекту подготовили поправку о полном запрете перевалки всех грузов с 1 марта 2025 года, за исключением случаев, определяемых правительством, пишут «Известия» со ссылкой на протокол совещания. В нем также говорится, что Минсельхоз, Минпромторг, Минэкономразвития, Минэнерго и другие органы власти отметили риски для экспорта зерна, а также производства и вывоза рыбной продукции в случае принятия закона. В итоге Минтрансу было поручено подготовить поправки о неприменении положений законопроекта в отношении уловов биологических ресурсов, рыбной и зерновой продукции.



Минсельхоз отметил, что возможность рейдовой перевалки зерна имеет стратегическое значение для развития отрасли, она позволяет сельхозпроизводителям напрямую поставлять продукцию на внешние рынки и обеспечивать оптимальную логистику. Запрет же перевалки рыбы и рыбной продукции с судна на судно привел бы к росту расходов и потере прибыли рыбодобывающих предприятий.



В мае прошлого года, когда комиссии Госсовета по направлениям «Экология и природные ресурсы» и «Транспорт» предложили правительству рассмотреть возможность запрета рейдовой перевалки всех грузов в открытых водах России, уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов говорил, что инициатива грозит монополизацией рынка услуг перевалки со стороны крупнотоннажных портов и повышением ставок на перевалку.



Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский ранее говорил «Агроинвестору», что перевозка тонны пшеницы из Самары в Новороссийск по воде стоит $30, по железной дороге — $44, автомобильным транспортом — $60-95. Через порт Кавказ в последние годы отгружается от 9,4 млн т до 12,4 млн т зерна за сезон. Председатель правления Союза экспортеров зерна Эдуард Зернин отмечал, что ограничивать наиболее экономически эффективную часть российского зернового экспорта, составляющую 30-40% от общего объема от сезона к сезону, — это нонсенс, и в инфраструктурной части заменить его нечем.

