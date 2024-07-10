Новосибирский сырный завод «ЭкоНивы» планируется запустить в конце 2025 года

Группа выбрала удачное время для запуска завода с точки зрения перспектив дальнейшего роста потребления сыров «ЭкоНива»

Производство сыров и другой молочной продукции на заводе «Сибирская нива» (Новосибирская область, входит в «ЭкоНива-АПК холдинг») планируется начать в конце 2025 года, пишет ТАСС со ссылкой на и.о. министра сельского хозяйства региона Андрея Шинделова. «Строится завод по переработке молока на 420 тыс. т в год. Сейчас строительная готовность у него повышается, закуплено все необходимое оборудование, монтируется периметр. Уже все дополнительные коммуникации — тепло, свет, газ — подведены, чтобы завершить своевременно», — сказал он, уточнив, что объем инвестиций в проект составляет 25 млрд руб.



Гендиректор Streda Consulting Алексей Груздев говорит, что основное оборудование для новосибирского завода «ЭкоНивы» уже в России, компании осталось достроить здание и запустить площадку в несколько этапов. «Если проблем с финансированием не будет, то вполне реально, что к концу 2025 года производство будет запущено», — добавляет он. По словам эксперта, на новосибирском заводе «ЭкоНива» планирует выпускать различные виды полутвердых сыров, и эта линейка больше ориентирована на российский рынок, но географическое расположение предприятия позволяет рассматривать и возможности их экспорта как минимум в страны постсоветского пространства, а сыворотки — в Китай и другие государства Юго-Восточной Азии. Но с точки зрения поставок сыров в дальнее зарубежье российский ассортимент будет мало востребован, считает Груздев.



По его словам, в прошлом году рынок сыров показал рекордную динамику — потребление выросло на 13%. Основной объем был удовлетворен отечественными игроками: белорусские производители не так сильно прибавили с точки зрения поставок в Россию (производство выросло на 16%, а импорт — только на 4%). «Для сырного рынка ближайшие два-три года будут довольно благоприятными на фоне увеличения доходов населения», — прокомментировал «Агроинвестору» Груздев, добавив, что поэтому можно сказать, что с точки зрения рыночных трендов «ЭкоНива» выбрала наиболее удачное время для запуска своего завода. Хотя с такими большими масштабами вывод объемов на рынок все равно будет непростой задачей.



Мощность нового предприятия составит более 1,1 тыс. т сырого молока в сутки, ранее сообщала «ЭкоНива». Завод будет выпускать цельномолочную и кисломолочную продукцию, до 35,2 тыс. т полутвердых и твердых сыров в год, а также сыворотку «Деми-90», критически важную для производства заменителей грудного молока.



По данным Росстата, в прошлом году было произведено 801 тыс. т сыров (без учета новых регионов) — на 17,4% больше, чем в 2022-м. По итогам января-мая 2024-го было выпущено 353 тыс. т — на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Несмотря на то, что рост объемов производства сыров замедлился, это очень позитивные значения, обращает внимание партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании «НЭО» Альбина Корягина. «В этом году объем производства сыров в России ожидается на уровне 890 тыс. т», — прокомментировала она «Агроинвестору». По словам Корягиной, драйвером рынка стал рост потребления сыров за счет увеличения их доступности. В прошлом году цены на сыры почти не повышались, несмотря на значительную продуктовую инфляцию в стране.



По данным Национального союза производителей молока («Союзмолоко»), в январе-апреле 2024 года объем потребления сыров увеличился на 12% год к году. При этом союз прогнозирует, что сегмент и в дальнейшем будет показывать высокие темпы роста. Потребление внутри страны сейчас составляет около 7 кг на человека в год при среднем уровне в европейских странах порядка 18 кг. Рынок сыров перспективен и с точки зрения развития экспорта.



«ЭкоНива» — крупнейший производитель молока в России — планировала запустить завод в Новосибирской области в 2020 году, но работы были приостановлены из-за пересмотра параметров будущего производства: проект подорожал с 20,9 млрд руб. до 24,5 млрд руб. в связи с изменением каркасных конструкций и концепции сушки сыворотки и расширением линии по выпуску сыров, пояснял в октябре 2022 года руководитель проекта ГК «ЭкоНива» Роман Денисевич. Тогда он сообщил, что группа готовится к началу активной фазы строительства молокоперерабатывающего завода. В ноябре 2022-го губернатор Новосибирской области Андрей Травников говорил РБК, что проект поставлен на паузу по инициативе Россельхозбанка. В октябре прошлого года глава региона сообщил, что строительство завода возобновлено. «Все-таки нам нужно любыми способами завершить строительство молокоперерабатывающего завода “ЭкоНива”. Это решит проблему профицита сырого молока, который у нас сохраняется до сих пор. Работы по проекту в этом году возобновились», — говорил он в интервью ТАСС.



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