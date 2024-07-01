В 2023 году выручка топ-10 компаний пищевой отрасли увеличилась на 13,4%

Аналитики INFOLine прогнозируют дальнейшие изменения на рынке продуктов питания в 2024 году за счет слияний и поглощений компаний «PepsiCo Россия»

В 2023 году совокупная выручка топ-10 крупнейших компаний пищевой отрасли увеличилась на 13,4% и достигла 2,3 трлн руб. без НДС, говорится в исследовании INFOLine (есть у «Агроинвестора»). Компания «PepsiCo Россия» снова стала лидером пищевой отрасли в России, увеличив свою консолидированную выручку в стране на 15,5%, до 311,9 млрд руб. Этот успех аналитики INFOLine связывают как с ростом цен на продукцию компании выше уровня инфляции, так и с активным развитием снекового направления. Важным событием было завершение строительства завода «Фрито Лей Мануфактуринг» в Новосибирской области, дочерней компании PepsiCo, с инвестициями более 12 млрд руб. и производственной мощностью до 260 т продукции в сутки.



ГК «Эфко», лидер прошлого рейтинга, вернулась на второе место с выручкой 280,1 млрд руб. (+1%), сосредотачиваясь на основных направлениях переработки масличных, растительных жиров и белков. Незначительная динамика выручки компании, по мнению INFOLine, связана с закрытием молочного направления бизнеса. Компания решила сосредоточиться на переработке масличных, растительных жирах и белках. Также группа продолжает инвестировать в растительные альтернативы мяса и молока, сладкие белки и продукты для здорового долголетия.



«Русагро» как и год назад заняла третье место, хотя выручка группы увеличилась на 15,4%, до 277,3 млрд руб. На четвертую позицию переместилась «КДВ Групп» с 258,8 млрд руб. выручки (плюс 21,4%), которая в прошлом списке была пятой. «Мираторг», занявший пятую строчку с 256,8 млрд руб. (плюс 23,5%), напротив, потерял одну позицию в рейтинге. Группа «Черкизово» поднялась с седьмого на шестое место за счет активного развития всех дивизионов и увеличения экспортной выручки. Ее показатель — 226,7 млрд руб., что на 23% больше, чем по итогам 2022 года.



«Нестле Россия» продолжила терять позиции в рейтинге: если в прошлом списке она опустилась с четвертого на шестое место, то сейчас стала седьмой с оценочным показателем выручки 210 млрд руб., что, однако, на 7,7% больше, чем годом ранее. ГАП «Ресурс» поднялась с девятой на восьмую позицию. Выручка компании увеличилась на 15,2%, до 197 млрд руб. «Марс» переместился с восьмой на девятую строчку с оценочной выручкой 190,6 млрд руб. (плюс 8,2%). Замыкает топ-10, как и год назад, «АгроПромкомплектация». Выручка агрохолдинга на 6,6%, до 161 млрд руб.



Аналитики INFOLine прогнозируют дальнейшие изменения на рынке продуктов питания в 2024 году за счет слияний и поглощений компаний, появления новых брендов и увеличения доли собственных торговых марок сетей в обороте отрасли. Производители продуктов также будут активнее поставлять свою продукцию в сектор общественного питания (HoReCa), считают они.



В 2023 году рентабельность сельского хозяйства с учетом субсидий снизилась до 18,9%, в то время как в 2022 году она составляла 20,3%, писал «Интерфакс» со ссылкой на заместителя министра сельского хозяйства Елену Фастову. Без учета субсидий рентабельность агросектора в прошлом году составила 15,5%. По словам Фастовой, цены на сельхозпродукцию растут медленнее, чем производственные затраты. По ее мнению, в текущем году рентабельность скорее всего не увеличится. «Сельское хозяйство сталкивается с множеством рисков. Наша цель — поддерживать рентабельность на уровне не менее 20%. Мы надеемся сохранить этот показатель», — говорила замминистра.



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