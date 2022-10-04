разделы

реклама

журналы

Премия «Агроинвестор года-2022»
Премия «Агроинвестор года-2022»

Инвестиции

«ЭкоНива» достроит сырный завод. Компания реализует проект за 24,5 млрд руб. в Новосибирской области

Алена Белая

| Агроинвестор |

«ЭкоНива»
«ЭкоНива»
Журнал «Агроинвестор»

Журнал «Агроинвестор»

Читать номер

Мощность нового предприятия составит более 1,1 тыс. т сырого молока в сутки. Завод будет выпускать цельномолочную и кисломолочную продукцию, до 35,2 тыс. т полутвердых и твердых сыров в год, а также сыворотку «Деми-90», критически важную для производства заменителей грудного молока. С начала реализации проект подорожал на 3,6 млрд руб


Крупнейший российский производитель молока — компания «ЭкоНива» — готовится к началу активной фазы строительства молокоперерабатывающего завода в Маслянинском районе Новосибирской области. В сутки предприятие будет осваивать 1,15 тыс. т сырого молока, выпуская 35,2 тыс. т сыров и другой продукции. Запустить его планировалось еще в 2020 году, но работы были приостановлены из-за пересмотра параметров будущего производства: проект подорожал с 20,9 млрд руб. до 24,5 млрд руб. в связи с изменением каркасных конструкций и концепции сушки сыворотки и расширением линии по выпуску сыров, пояснил «Агроинвестору» руководитель проекта ГК «ЭкоНива» Роман Денисевич. «Группа имеет все возможности возобновить работы на объекте в ближайшее время, — заверил он в начале сентября. — Ожидаем утверждения изменений от кредитора — Россельхозбанка — и возобновления финансирования с его стороны». 

Алена Белая 

Загрузка...
Агроинвестор

«Агроинвестор»

Читать

рекомендации

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2022
Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания

«Агроинвестор»

Выбросить нельзя использовать. Как снизить объемы уничтожения просроченных продуктов питания
Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок

«Агроинвестор»

Вино для друзей. Российские виноделы меняют вектор экспортных поставок
«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2022
Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?

«Агротехника и технологии»

Маркетплейс для фермера. Станут ли аграрные платформы незаменимым инструментом для сельхозпроизводителей?