«ЭкоНива» достроит сырный завод. Компания реализует проект за 24,5 млрд руб. в Новосибирской области

«ЭкоНива»

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Мощность нового предприятия составит более 1,1 тыс. т сырого молока в сутки. Завод будет выпускать цельномолочную и кисломолочную продукцию, до 35,2 тыс. т полутвердых и твердых сыров в год, а также сыворотку «Деми-90», критически важную для производства заменителей грудного молока. С начала реализации проект подорожал на 3,6 млрд руб



Крупнейший российский производитель молока — компания «ЭкоНива» — готовится к началу активной фазы строительства молокоперерабатывающего завода в Маслянинском районе Новосибирской области. В сутки предприятие будет осваивать 1,15 тыс. т сырого молока, выпуская 35,2 тыс. т сыров и другой продукции. Запустить его планировалось еще в 2020 году, но работы были приостановлены из-за пересмотра параметров будущего производства: проект подорожал с 20,9 млрд руб. до 24,5 млрд руб. в связи с изменением каркасных конструкций и концепции сушки сыворотки и расширением линии по выпуску сыров, пояснил «Агроинвестору» руководитель проекта ГК «ЭкоНива» Роман Денисевич. «Группа имеет все возможности возобновить работы на объекте в ближайшее время, — заверил он в начале сентября. — Ожидаем утверждения изменений от кредитора — Россельхозбанка — и возобновления финансирования с его стороны».