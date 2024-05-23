Минсельхоз заявил о достижении целей госпрограммы комплексного развития сельских территорий в 2023 году

За четыре года действия сельской ипотеки были улучшены жилищные условия более чем 140 тысяч семей из различных регионов Е. Разумный

В 2023 году все основные цели государственной программы комплексного развития сельских территорий были успешно достигнуты, рассказала министр сельского хозяйства Оксана Лут в Госдуме на парламентских слушаниях, пишет поле.рф. К концу 2023 года была достигнута одна из ключевых целей программы — обеспечение доли сельского населения на уровне 25%. Также был превышен целевой показатель соотношения среднемесячных располагаемых ресурсов сельских и городских домохозяйств, и продолжается успешная работа по благоустройству жилья.



За четыре года действия сельской ипотеки были улучшены жилищные условия более чем 140 тыс. семей из различных регионов. Было реализовано более 12 тыс. проектов по благоустройству общественных пространств, и на текущий год запланировано еще более 1 тыс. подобных проектов. Кроме того, было создано 95 тыс. постоянных рабочих мест, ожидается, что к концу года их число увеличится до 135 тыс., привела данные Лут. Продолжается работа над развитием кадрового потенциала в агропромышленном комплексе: компаниям, которые направляют своих сотрудников на целевое обучение и приглашают студентов на практику, возмещается до 90% затрат на эти мероприятия. Министр отметила, что к концу года будет реализовано 26 тыс. таких договоров. По прогнозам на 2024 год, объем внебюджетного финансирования программы превысит 17 млрд руб. В целом к концу года мероприятия программы затронут 11,5 тыс. населенных пунктов и 14 млн человек. За последние пять лет на программу в целом было выделено 255 млрд руб., отметила глава Минсельхоза.



Директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда сказала «Агроинвестору», что, по ее мнению, программе комплексного развития сельских территорий не хватает объемов финансирования. «Или не хватает финансирования в других программах, чтобы построить к большему числу сел дороги, сделать там тротуары, освещение, водопроводы, канализацию, отопление, легко доступные современные медицинские учреждения и так далее. Или хотя бы запланировать, когда, где и что будет, чтобы люди видели перспективу. Если нет перспективы, то люди должны иметь возможность перебраться в село, где перспектива есть. А к самой программе претензий нет», — прокомментировала эксперт.



Директор по стратегии ГК «Финам» Ярослав Кабаков отметил, что значительные улучшения наблюдаются в области благоустройства жилья на селе. Создание рабочих мест также идет хорошими темпами. Однако, по его мнению, для дальнейшего устойчивого развития и повышения эффективности программы требуются дополнительные меры. «Во-первых, необходимо усиление инфраструктуры, включая улучшение дорог, водо- и электроснабжения. Это будет способствовать повышению качества жизни на сельских территориях. Во-вторых, требуется поддержка малого и среднего бизнеса для создания новых рабочих мест и стимулирования экономического роста. Инвестиции в цифровизацию сельских территорий, такие как улучшение доступа к интернету и внедрение новых технологий, также будут полезны», — считает Кабаков.



Повышение качества образования и здравоохранения необходимо для удержания молодежи и привлечения новых специалистов, продолжает эксперт. Кроме того, внедрение экологически чистых технологий и использование возобновляемых источников энергии могут повысить устойчивость сельских территорий. «Программа уже показывает значительные результаты, включая улучшение жилищных условий для 140 тыс. семей. Для дальнейшего успешного развития необходимо продолжать фокусироваться на улучшении инфраструктуры, поддержке бизнеса, цифровизации, а также развитии социальных и экологических инициатив», — сказал он «Агроинвестору».



Председатель Комитета по аграрным вопросам, академик РАН Владимир Кашин в ходе парламентских слушаний подчеркнул необходимость создания условий для удержания людей на селе. Как сообщает пресс-служба партии КПРФ, Кашин также отметил важность системного развития социальной инфраструктуры, жилищного строительства, подготовки кадров, создания рабочих мест и обеспечения достойной оплаты труда для аграриев. Кашин обратил внимание на необходимость сохранения исходных целей государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» и предложил увеличить ее финансирование. При этом, по его мнению, необходимо изменить подходы к финансированию, выделять средства для поддержки многодетных семей и создания рабочих мест для молодежи.



Минсельхоз планирует корректировку подхода к реализации программы развития сельских территорий с 2025 года, создание опорной сети сельских населенных пунктов и разработку шестилетнего плана развития с участием регионов. Реализация плана будет осуществляться через координацию ресурсов программы и других государственных программ, затрагивающих сельскую местность. В рамках парламентских слушаний эксперты обсудили важные вопросы инфраструктурного развития сельских территорий, включая дорожное строительство, образовательные учреждения, объекты культуры и спорта, медицинские пункты и другие направления, способствующие сохранению численности населения и кадрового потенциала в аграрной сфере. Участники слушаний приняли рекомендации, которые будут доработаны с учетом предложений различных организаций и органов власти.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

