Россельхозбанк: интерес женщин к работе в АПК растет

Гендерный признак уже не становится ограничивающим фактором при рассмотрении кандидатов на вакансии М. Стулов

Россельхозбанк отметил рост интереса женщин к вакансиям в сельском хозяйстве и повышенную потребность жительниц сельской местности в получении аграрного образования. Так, по данным платформы по поиску вакансий в АПК «Я в Агро», более 53% пользователей сайта этой осенью — женщины. Кроме того, вакансии в сельском хозяйстве стали чаще привлекать молодежь: больше всего платформой пользуются девушки в возрасте 18-34 лет, сообщила «Агроинвестору» пресс-служба Россельхозбанка.



Внедрение современных технологий снижает зависимость сельского хозяйства от тяжелого физического труда, что открывает новые возможности для женщин: АПК сейчас нужны и SMM-менеджеры, и аналитики, и маркетологи, и дизайнеры, и администраторы — по данным платформы «Я в Агро», именно такими вакансиями чаще всего интересуются женщины.



Аналитики Россельхозбанка также отмечают рост интереса женщин к ведению собственного агробизнеса. Если в 2020 году доля женщин в образовательном проекте «Школа фермера» составляла не более трети, то по итогам последней завершенной волны проекта она увеличилась до 47%. За время работы Школы более 2,8 тыс. женщин из разных регионов защитили бизнес-планы для старта своего агробизнеса и стали дипломированными фермерами. Больше всего слушательниц проекта интересовали программы обучения по пчеловодству, плодово-ягодным культурам и молочному скотоводству.



«Женщины традиционно стояли в основе сельского уклада. Сейчас агроотрасль вышла на новый уровень развития, стала более технологичной и нуждается в специалистах из смежных отраслей, — отметила заместитель председателя правления Россельхозбанка Елена Батурова. — И сегодня женщины в АПК занимаются уже не традиционными сельскохозяйственными работами, а играют важную роль в переработке, маркетинге конечной продукции, информационных технологиях, управлении финансами фермерского хозяйства и многом другом».



В отрасли сельского хозяйства действительно можно отметить динамику роста числа женщин как на топ-позициях, так и среди синих воротничков, подтверждает директор по развитию АПК и пищевой промышленности компании Reksoft Анастасия Вяликова. «Если говорить в целом, то по всем отраслям сейчас наблюдается "феминизация" занятости. Это связано с оттоком мигрантов из СНГ, проведением СВО, высокой конкуренцией за кадры в регионах с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, — прокомментировала она «Агроинвестору». — Гендерный признак уже не становится ограничивающим фактором при рассмотрении кандидатов на вакансии, учитывая технологическое развитие отрасли и ее цифровизацию. На первый план сейчас выходят другие компетенции: быстрая обучаемость, гибкость, лидерство». Дает свои плоды и совместная работа государства и бизнеса в области популяризации отрасли АПК, что приводит к повышению интереса к профессии, росту числа стартапов, притоку молодежи, добавляет Вяликова.



Минсельхоз и Россельхозбанк с 1 декабря запускают проект «Женщины — за развитие сельских территорий», сообщает министерство. Его главной миссией станет предоставление сельским женщинам возможностей для саморазвития. На первом этапе проекта планируется обучение по направлениям «Основы проектной деятельности», «Финансовая, юридическая и цифровая грамотность», «Продвижение продукции, в том числе в социальных сетях и на онлайн-платформах», «Организация культурно-массовой деятельности». По итогам обучения участницы представят жюри свои проекты, десять победительниц получат гранты от Россельхозбанка на реализацию своих инициатив.

Гендиректор агрохолдинга «Степь» Андрей Недужко говорит, что за последние четыре года среди сотрудников компании отмечается рост числа женщин. «Это связано с расширением бизнеса компании, и как следствие — увеличением количества штатных единиц и разнообразия нового функционала у сотрудников. На данный момент в компании около 40% должностей занимают женщины», — сообщил он «Агроинвестору».



Гендиректор агрохолдинга «Лазаревское» Кристина Романовская отмечает, что интерес женщин к работе в принципе вырос. «Мне кажется, что это касается не только АПК, но и любой другой отрасли, — уточняет она. — Просто сейчас пристальное внимание по теме кадров направлено именно на сферу сельского хозяйства, поэтому возникают такие статистические данные». Что касается агрохолдинга «Лазаревское», то в компании никогда не было гендерного предпочтения, подчеркивает Романовская. «Я не вижу никакой разницы, будет ли у меня работать мужчина или женщина. Главное, чтобы были хорошие специалисты. Женщины всегда были отличными профессионалами, сейчас они начали понимать это, ценить себя и получать достойную работу», — сказала она «Агроинвестору».

