Smartseeds вошла в топ-5 поставщиков IT-решений для сельхозпредприятий

За 2023 год через платформу Smartseeds было перевезено более 2,5 млн тонн зерна Smartseeds

Цифровая логистическая платформа Smartseeds (входит в «Деметра-Холдинг») заняла пятое место в рейтинге CNews Analytics «Крупнейшие поставщики IT для сельскохозяйственных предприятий» по итогам 2023 года. Выручка компании от поставки IT-решений и услуг предприятиям агросектора составила 66 млн руб. (здесь и далее — с НДС) — на 20 млн руб. больше, чем годом ранее, следует из рейтинга.



Топ-20 участников рейтинга за прошлый год вместе заработали около 1,5 млрд руб., при этом на первую пятерку компаний пришлось 1,1 млрд руб., или свыше 70% общей выручки. Первое место в рейтинге заняла компания «Геомир» с 450 млн руб. Прирост по сравнению с 2022 годом составил 164,7%. Вторую строку заняла организация «ФТО», которая заработала 304 млн руб. На третьей позиции IT-интегратор «Технопром» с выручкой 156 млн руб. Четвертое место заняла компания «Корус Консалтинг» с выручкой 153 млн руб.



Оценивая ход цифровой трансформации сельского хозяйства, опрошенные CNews Analytics эксперты обратили внимание, что она началась значительно позже, чем в других отраслях. Кроме того, рынок IT-решений для сельского хозяйства обладает рядом особенностей, которые влияют на скорость цифровизации АПК. Участники рынка относят к ним малое количество игроков, способных довести свои системы до коммерческого продуктового состояния и их медленный рост, а также значительный порог входа в отрасль для крупных отечественных IT-компаний. При этом цифровизация сельского хозяйства, способная обеспечить продовольственную безопасность страны, невозможна без постоянного развития IT-инфраструктуры, обращают внимание авторы рейтинга.



«Разработка собственных цифровых инструментов и сервисов для оптимизации работы в АПК — одна из ключевых задач Smartseeds, — отметил директор компании Антон Кондратов, слова которого приводятся в сообщении компании. — С самого начала работы мы активно участвуем в цифровизации сельского хозяйства в ряде регионов России, в том числе в рамках реализации Соглашения о сотрудничестве с Минсельхозом Краснодарского края. И мы видим, как наша работа дает результаты. За 2023 год через платформу перевезено более 2,5 млн т зерна, это двукратный рост по отношению к 2022 году. Нас выбирают десятки тысяч пользователей, благодаря гарантированной оплате труда число грузоперевозчиков увеличивается с каждым месяцем».



Платформа Smartseeds работает по принципу онлайн-такси для зернового рынка: грузовладельцы размещают заказы через мобильное приложение или сайт, а перевозчики принимают заявки с помощью смартфонов. Платформа интегрируется с IT-системами предприятий: можно создавать заказы на перевозки и обмениваться необходимыми данными через внутренние программы. Smartseeds работает в 26 регионах, число зарегистрированных грузоперевозчиков превышает 17 тыс.



На платформе доступен сервис электронной очереди на терминалах, позволяющий существенно сократить среднее время пребывания автотранспорта на объекте; внедрена услуга экспедирования аграрных грузов; доступен инструментарий для обеспечения перевозок с поля до места хранения или элеватора. Продуктовый портфель Smartseeds постоянно расширяется. Так, сейчас платформа готова к использованию электронной транспортной накладной, что значительно упростит бизнес-процессы, а перевозка зерна станет более прозрачной.



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