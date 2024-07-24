Не все фермеры готовы к маркировке молочной продукции

Маркировка молочной продукции вводится поэтапно, начиная с 2021 года ЦРПТ

С 1 сентября этого года маркировка молочной продукции становится обязательной для крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных производственных кооперативов. Однако не все фермеры готовы маркировать свою продукцию. Об этом рассказали представители региональных фермерских союзов на втором отраслевом заседании Фермерского клуба «Агросоюз КП», организованном медиагруппой «Комсомольская правда».



Руководитель управления безакцизной пищевой продукции Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ — оператор государственной системы «Честный знак») Юлия Кузьмина напомнила, что маркировка молочной продукции вводится поэтапно, начиная с 2021 года. Сельхозпредприятия уже не могут продавать свою продукцию без нанесения на нее маркировочного QR-кода. По ее словам, уже есть определенные положительные результаты действия маркировки, в том числе она не позволяет продавать просроченную молочную продукцию. Кроме того, доля фальсификата молочной продукции с введением маркировки, по данным ЦРПТ, сократилась до 0,2%.



Кузьмина обратила внимание, что с 1 сентября 2024 года маркировка молочной продукции становится обязательной только для КФХ и СПК — индивидуальные предприниматели, которые производят молочную продукцию, уже давно должны ее маркировать в системе «Честный знак». Если они этого не делают, то нарушают законодательство, обратила внимание эксперт. Она также напомнила, что изначально КФХ и СПК в обязательном порядке должны были начать маркировать свою продукцию еще с декабря 2022-го. Позже сроки передвинули на 1 декабря 2023-го, а в ноябре прошлого — на 1 сентября 2024-го.



Глава Смидовичского муниципального района Еврейской автономной области Евгений Башкиров отметил, что фермеры, у которых он интересовался ходом подготовки к введению обязательной маркировки, еще не начали заниматься этим процессом, надеясь на то, что сроки снова перенесут. Он добавил, что есть объективные причины, которые препятствуют подготовке к введению маркировки. Например, в деревнях, где располагаются фермерские хозяйства, есть проблемы со связью, Интернет может отсутствовать несколько дней. А маркировка продукции предполагает наличие Интернет-соединения.



Президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств, личных подсобных хозяйств и кооперативов Ленинградской области и Санкт-Петербурга Михаил Шконда обратил внимание, что работа в системе «Честный знак» предполагает привлечение дополнительного персонала, а в агроотрасли и так есть серьезные проблемы с кадрами — если рядом с Москвой и Санкт-Петербургом еще можно найти работников, то в регионах это сделать крайне сложно.



Участники мероприятия также обращали внимание, что некоторые категории молочной продукции необходимо сразу отдавать в продажу после выпуска — любой простой, связанный, например, со сбоем в системе «Честный знак», может быть критичен. Кузьмина, в свою очередь, заверила участников рынка, что в ЦРПТ готовы оказать фермерам всяческую поддержку, оперативно решить появляющиеся проблемы и ответить на все вопросы, которые возникают у предпринимателей в процессе подготовки к внедрению маркировки.



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