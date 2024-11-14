разделы

реклама

журналы

Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Россия и Иран создадут мультимодальный хаб по программе «Зерно +»

Проект будет реализован для увеличения двустороннего товарооборота

| Агроинвестор |

Плановая мощность хаба составит более 5 млн тонн зерна и 400 тысяч контейнеров в год
Плановая мощность хаба составит более 5 млн тонн зерна и 400 тысяч контейнеров в год

«Центр развития НОВО» и иранская логистическая компания IranianEurasia Trading and Logistics в ходе второго международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани, подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия и строительстве зернового хаба в рамках программы развития зернопроводящей инфраструктуры и логистики «Зерно +». Мультимодальный хаб планируется создать на территории особой экономической зоны Серахс — одном из ключевых центров внешней торговли на северо-востоке Ирана. Через Серахс проходит важнейший транзитный маршрут из стран Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщила пресс-служба «Центра развития НОВО».

Проект будет реализован для увеличения двустороннего товарооборота между Россией и Ираном, а также развития международного транспортного коридора «Север — Юг». Зерновой хаб будет построен с применением передового российского опыта в создании объектов высокоскоростной сухопутной перевалки зерновых грузов с решением проблемы разноколейности железнодорожных путей двух стран.

Логистическая модель «Зерно +» направлена на снижение до нуля порожнего пробега за счет загрузки контейнеров в обе стороны. Хаб обеспечит приемку российского зерна и зерновых грузов из дружественных стран всеми видами железнодорожного транспорта по колее 1520 мм, его хранение и перегрузку в авто- и железнодорожный транспорт для поставки на рынок Ирана, а также транзита в соседние страны, такие как Афганистан, Ирак, Пакистан и государства Персидского залива. Также хаб обеспечит обратную логистику в Россию и страны СНГ грузов в специализированных контейнерах. Плановая мощность хаба составит более 5 млн т зерна и 400 тыс. контейнеров в год.

Также в ходе форума «Центр развития НОВО» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайской госкорпорацией Jiangsu Zhengchang Grain Machinery — крупным производителем комплексных решений в области обработки и хранения зерна. Ее опыт будет использован в реализации проектов программы «Зерно +». По условиям соглашения Jiangsu Zhengchang Grain Machinery будет поставлять комплектное оборудование и запасные части для строительства объектов «Центра развития НОВО», а также осуществлять технологическое обслуживание.

В октябре «» писал, что на полях саммита БРИКС «Центр развития НОВО» и иранская компания Atlas Kesht Rivase Aras в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг» заключили акционерное соглашение о создании на территории особой экономической зоны Серахс центра внешней и внутренней торговли продовольствием на северо-востоке Исламской Республики Иран. Российская сторона берет на себя обязательства по поставке сельхозпродукции в Иран, а он, в свою очередь, обеспечит реализацию зерна и продовольствия как внутри страны, так и в сопредельных дружественных государствах, а также формирование обратных грузов широкой номенклатуры с территории Исламской Республики для поставок в Россию и дружественные страны.

Реализация логистической модели «Зерно+» с использованием «сухопутного зернового флота», хабов «Зерно+» и оптово-распределительных центров позволят нарастить товарооборот с дружественными странами благодаря стабильным поставкам товаров российского АПК и стран ЕАЭС и встречному импорту товаров народного потребления, машинотехнической продукции и др.

Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

Загрузка...

рекомендации

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024

Журнал

«Агротехника и технологии» №05, сентябрь-октябрь 2024
Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным

«Агротехника и технологии»

Не по карману. Приобретение новых сельхозмашин становится всё менее доступным
«Агроинвестор» №10, октябрь 2024

Журнал

«Агроинвестор» №10, октябрь 2024
Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК

«Агроинвестор»

Экономике предложили альтернативы. Как возможное ухудшение макроэкономической ситуации повлияет на АПК
Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна

«Агроинвестор»

Протеин на метанотрофах. Каковы перспективы появления в России промышленного производства гаприна