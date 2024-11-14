Россия и Иран создадут мультимодальный хаб по программе «Зерно +»

Плановая мощность хаба составит более 5 млн тонн зерна и 400 тысяч контейнеров в год «Центр развития НОВО»

«Центр развития НОВО» и иранская логистическая компания IranianEurasia Trading and Logistics в ходе второго международного форума «РОСТКИ: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество», который проходит в Казани, подписали акционерное соглашение о создании совместного предприятия и строительстве зернового хаба в рамках программы развития зернопроводящей инфраструктуры и логистики «Зерно +». Мультимодальный хаб планируется создать на территории особой экономической зоны Серахс — одном из ключевых центров внешней торговли на северо-востоке Ирана. Через Серахс проходит важнейший транзитный маршрут из стран Центральной Азии и Ближнего Востока, сообщила пресс-служба «Центра развития НОВО».



Проект будет реализован для увеличения двустороннего товарооборота между Россией и Ираном, а также развития международного транспортного коридора «Север — Юг». Зерновой хаб будет построен с применением передового российского опыта в создании объектов высокоскоростной сухопутной перевалки зерновых грузов с решением проблемы разноколейности железнодорожных путей двух стран.



Логистическая модель «Зерно +» направлена на снижение до нуля порожнего пробега за счет загрузки контейнеров в обе стороны. Хаб обеспечит приемку российского зерна и зерновых грузов из дружественных стран всеми видами железнодорожного транспорта по колее 1520 мм, его хранение и перегрузку в авто- и железнодорожный транспорт для поставки на рынок Ирана, а также транзита в соседние страны, такие как Афганистан, Ирак, Пакистан и государства Персидского залива. Также хаб обеспечит обратную логистику в Россию и страны СНГ грузов в специализированных контейнерах. Плановая мощность хаба составит более 5 млн т зерна и 400 тыс. контейнеров в год.



Также в ходе форума «Центр развития НОВО» заключил соглашение о стратегическом сотрудничестве с китайской госкорпорацией Jiangsu Zhengchang Grain Machinery — крупным производителем комплексных решений в области обработки и хранения зерна. Ее опыт будет использован в реализации проектов программы «Зерно +». По условиям соглашения Jiangsu Zhengchang Grain Machinery будет поставлять комплектное оборудование и запасные части для строительства объектов «Центра развития НОВО», а также осуществлять технологическое обслуживание.



В октябре «Агроинвестор» писал, что на полях саммита БРИКС «Центр развития НОВО» и иранская компания Atlas Kesht Rivase Aras в рамках развития международного транспортного коридора «Север-Юг» заключили акционерное соглашение о создании на территории особой экономической зоны Серахс центра внешней и внутренней торговли продовольствием на северо-востоке Исламской Республики Иран. Российская сторона берет на себя обязательства по поставке сельхозпродукции в Иран, а он, в свою очередь, обеспечит реализацию зерна и продовольствия как внутри страны, так и в сопредельных дружественных государствах, а также формирование обратных грузов широкой номенклатуры с территории Исламской Республики для поставок в Россию и дружественные страны.



Реализация логистической модели «Зерно+» с использованием «сухопутного зернового флота», хабов «Зерно+» и оптово-распределительных центров позволят нарастить товарооборот с дружественными странами благодаря стабильным поставкам товаров российского АПК и стран ЕАЭС и встречному импорту товаров народного потребления, машинотехнической продукции и др.



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