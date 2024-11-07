Экспорт продукции АПК можно увеличить до $70 млрд

Для развития экспорта нужно снимать административные барьеры для доступа на целевые рынки А. Гордеев

Сохранение текущей продуктовой структуры экспорта продукции АПК и принципов регулирования отрасли создает риски для достижения поставленной цели увеличения к 2030 году поставок в 1,5 раза (до $55 млрд) относительно 2021-го. Однако последовательный фокус отрасли и регулятора на улучшении структуры экспортного портфеля продуктов, достижении оптимальной структурной себестоимости и рациональном подходе к обеспечению технологической безопасности позволит нарастить потенциал агроэкспорта, говорится в исследовании «Новая амбиция российского АПК: как увеличить годовой объем экспорта до $70 млрд», которое подготовила консалтинговая компания «Яков и Партнеры». При сохранении текущего продуктового портфеля, ограничении доступа к современным технологиям и сокращении мер по поддержке частных инвестиций экспорт уже к 2025-2026 годам выйдет на плато, считают авторы.



Наша страна является одним из лидеров по поставкам продукции АПК на глобальные рынки, однако если по объему экспорта в натуральном выражении в 2023 году она была на шестом месте, то в денежном — на восьмом. Причиной этого является одна из самых низких среди стран-лидеров средних цен за одну тонну экспортируемой продукции — около $0,6 тыс. Лидерами по цене за тонну экспорта являются Китай ($2,1 тыс.) и Европа ($1,4 тыс.), у которых 40-50% поставок приходится на продукты глубокой переработки и B2C-продукцию, отмечают эксперты. «Более высокая цена за тонну формируется за счет более дорогих базовых продуктов: животных протеинов, масел или кормовых основ, преимущественно продуктов переработки сои», — говорится в исследовании.



Российский АПК вполне способен увеличить годовой экспорт продукции на $25-30 млрд, до $65-70 млрд к 2030 году, считают эксперты. Для этого агросектору необходимо нарастить общий объем производства и изменить структуру экспортируемой продукции в пользу более премиальных продуктов. При этом, если по зерновым внутренняя себестоимость позволяет успешно конкурировать на глобальном рынке, то в цепочке производства и поставок животных протеинов Россия уступает ключевым мировым поставщикам, обращают внимание авторы исследования. Поэтому необходима реализация национальный программы мер по снижению сквозной себестоимости продукции АПК «от поля до порта назначения».



Чтобы обеспечить изменение структуры экспорта и увеличить его, кроме снижения себестоимости необходимо нарастить производство основных культур на 50-60 млн т за счет расширения площади пашни и повышения урожайности на 15-42%, подсчитали эксперты. Также важно улучшить эпизоотическую обстановку и решить проблемы, связанные с угрозами для растений, что кроме региональных мер по повышению биобезопасности потребует неограниченного доступа к лучшим вакцинам и средствам защиты растений. Кроме того, необходимо активно использовать передовые технологии, развивать логистическую инфраструктуру и не допускать ее монополизации. Еще один фактор — внедрение инструментов регулирования для сохранения маржинальности отрасли в условиях структурного профицита производственных мощностей для внутреннего рынка. Это потребует новых подходов к регулированию и организации взаимодействия Минсельхоза, отраслевых ассоциаций и компаний АПК, отмечается в исследовании.



Самой сложной задачей, которую необходимо решить для развития агроэкспорта, аналитики «Яков и Партеры» считают снятие административных барьеров (квоты, пошлины, немотивированные санитарные ограничения и т. п. ) для доступа на целевые рынки. Ключевыми регионами для развития российского экспорта они называют рынки Китая, MENA, ЮВА, Индии и в меньшей степени суб-Сахары. «Остальные макрорегионы по разным причинам вряд ли могут стать ключевыми драйверами для роста российского экспорта. Рынок стран СНГ близок к насыщению продукцией российского АПК, доля которого в импорте составляет порядка 70-80%. Дальнейший рост поставок возможен за счет роста населения и удельного потребления, а также замещения конкурентов по ряду продуктов, однако рынок СНГ не имеет достаточного размера, чтобы обеспечить долгосрочный рост российского АПК, — рассуждают авторы исследования. — Латинская Америка является крупнейшим поставщиком агропродукции на мировой рынок, поэтому экспорт из России ограничен нишевыми продуктами. Рост экспорта на развитые рынки Северной Америки, Европы, развитой Азии, Австралии и Океании в среднесрочной перспективе ограничен политическими факторами, развитой внутрирегиональной торговлей и доступным импортом из Латинской Америки».



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