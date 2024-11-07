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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Дмитрий Патрушев: сельское хозяйство готово к сложностям

Перед отраслью стоит цель достижения аграрного суверенитета

| Агроинвестор |

Россия почти полностью обеспечивает себя продуктами питания и является весомым игроком на глобальном рынке продовольствия
Россия почти полностью обеспечивает себя продуктами питания и является весомым игроком на глобальном рынке продовольствия

Российское сельское хозяйство стало современной развитой отраслью, демонстрирующей рост, даже если случаются форс-мажоры — непогода, вспышки болезней и другие непредвиденные ситуации. Однако теперь пред отрасль стоит цель достижения аграрного суверенитета: развитие собственных производственных технологий и уход от иностранных решений. Об этом вице-премьер Дмитрий Патрушев рассказал на лекции «АПК: вчера, сегодня, завтра» в рамках федерального просветительского марафона «Знание. Первые».

По его словам, сейчас сельское хозяйство готово к сложностям, что подтверждает этот год: таких погодных катаклизмов не было много лет. Весной аграрии столкнулись с возвратными заморозками, затем наступила засуха, в период основной уборки урожая пошли дожди, напомнил Патрушев. «Но с учетом развития отрасли мы все равно, несмотря на эти форс-мажорные обстоятельства, получим свои 130 млн т зерновых, которые гарантируют продовольственную безопасность и которые позволят нам выполнить наши экспортные задачи», — подчеркнул он.

Патрушев напомнил, что Россия почти полностью обеспечивает себя продуктами питания и является весомым игроком на глобальном рынке продовольствия. «В 2017 году экспорт АПК превысил $20 млрд, это было больше, чем объем господдержки отрасли, и такие результаты обусловили то, что мы перешли от импортозамещения к ориентации на экспорт, — отметил он. — В 2020 году Россия уже стала нетто-экспортером продовольствия <…>. И этот статус Россия, несмотря ни на какие попытки недружественных действий, сохраняет и по сей день». Наше продовольствие покупают примерно 160 государств, по итогам прошлого года доход России от экспорта продукции АПК достиг $43,5 млрд, а в натуральном выражении — превысил 100 млн т, привел данные вице-премьер. «Если измерять объемы экспорта в тоннаже, мы являемся третьим поставщиком продовольствия в мире», — подчеркнул он.

По словам Патрушева, отрасль уверенно идет вперед и решает новые задачи, которые перед ней поставил президент Владимир Путин: это увеличение производства к 2030 году на 25%, наращивание экспорта до $55 млрд и достижение аграрного суверенитета. «С 2025 года у нас появится новый национальный проект “Технологическое обеспечение продовольственной безопасности„. Его мероприятия затронут важнейшие направления. Это селекция, генетика растений и животных, биотехнологии, ветпрепараты, сельхозтехника и оборудование», — перечислил Патрушев.

В частности, в ближайшие годы необходимо выйти на новый уровень самообеспеченности семенами всех основных сельхозкультур. «По зерновым культурам аграрии полностью обеспечены собственными сортами. Однако по другим культурам предстоит совершить рывок. Активная работа в этом направлении ведется отечественными учеными совместно с бизнесом. Сотрудничают они и при проведении исследований, направленных на увеличение продуктивности животных, — отметил вице-премьер. — Еще одно важное направление — формирование сферы биотехнологий, то есть производства амино- и органических кислот, ферментов, витаминов, крахмалов, ветеринарных препаратов. С прошлого года для развития производства биотехнологических продуктов запускаются агробиотехнопарки».

Между тем, замглавы Минсельхоза Максим Титов, выступая на Новосибирском агропродовольственном форуме, рассказал, что в ближайшие годы ведомство планирует создать в стране сеть агротехнологических парков для развития отечественной селекции и генетики, первые два уже отобраны, пишет «Прайм». «Пока в рамках наших планов мы видим три штуки. Первый мы уже отобрали в прошлом году — это агробиотехнопарк в Белгородской области, который будет сосредоточен на создании аминокислот, ферментов, препаратов, то есть все, что связано с биотехом», — рассказал Титов. В этом году был выбран для реализации агробиотехнопарк в Адыгее, который будет специализироваться на производстве семян и селекции растений. В следующем году будет отобран еще один проект, скорее всего, со специализацией на животноводстве, добавил он.

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