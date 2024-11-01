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Саудовская Salic может получить Азовский зерновой терминал

Она хочет полностью выкупить его владельца — Olam Agri

| Агроинвестор |

Приобретение Olam Agri может укрепить способность Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки продовольствия
Приобретение Olam Agri может укрепить способность Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки продовольствия

В рамках ускоренного перехода Саудовской Аравии к самообеспеченности сельхозпродукцией, Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) близка к заключению сделки по приобретению полного контроля над сингапурской Agri, у которой в том числе есть активы в России, пишет The Asia Live. По данным источников издания, близких к сделке, ее стоимость оценивается примерно в $4 млрд. Предполагается, что Salic выкупит оставшуюся долю в агропромышленном подразделении Group Ltd, сейчас ей принадлежит более трети бизнеса компании: в 2022 году Salic приобрела 35,4% акций Agri за $1,24 млрд.

Сделка может изменить ландшафт мировой торговли сельскохозяйственной продукцией, сделав Саудовскую Аравию ключевым игроком в сфере продовольственной безопасности в регионе Персидского залива и за его пределами, отмечает издание. По его информации, соглашение находится на продвинутой стадии. 

Salic — государственное предприятие, входящее в состав Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. С момента своего основания Salic инвестировала миллиарды долларов в международные сельскохозяйственные активы, уделяя особое внимание обеспечению поставок основных продуктов питания, таких как зерно, рис и другие товары. Приобретение Agri может укрепить способность Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки продовольствия, несмотря на экологические и геополитические проблемы.

Agri занимается производством, переработкой и торговлей сельхозпродукцией, а также древесиной и резиной. Среди продуктов компании зерновые и масличные культуры, пищевые масла, рис, семена, корма для животных, хлопок. В 2012 году «дочка» Agri « интернешнл» получила разрешение ФАС на покупку Азовского зернового терминала (АЗТ). Его мощности рассчитаны на перевалку до 1,4 млн т зерна в год. Тогда же Agri приобрела 75% в «Русской молочной компании» («») Наума Бабаева. К 2019 году сингапурская компания выкупила оставшуюся долю.


Пресс-служба «» уточнила, что компания входит в Global Holdings, а не в состав Agri и не включена в периметр сделки, пишет «Интерфакс». Сделка касается только бизнеса Азовского зернового терминала, уточнили там. По данным сервиса Rusprofile, учредителями АЗТ являются «Олам Глобал Агри Пте. Лтд» (99,5%) и «Олам Глобал Агри Эйжа Пте. Лтд» (0,5%). Союз экспортеров и производителей зерна (АЗТ является его членом) в своем Телеграм-канале написал, что это без преувеличения знаковая сделка, которая открывает Саудовской Аравии двери на российский сельхозрынок. «Важность этого события для российского сельского хозяйства трудно переоценить, особенно в свете последних геополитических рисков», сказал «Интерфаксу» глава союза Эдуард Зернин.

«Фонд Salic является суверенным фондом Саудовской Аравии. Целью фонда является обеспечение продуктовой безопасности, и увеличение доли до контрольной в Agri выглядит вполне разумным шагом в рамках данной стратегии, — сказал «» инвестиционный банкир Илья Шумов. — Не исключено, что в случае сделки с Agri фонд Salic будет готов рассмотреть приобретение других агробизнесов в России».

Сделка в целом соответствует стратегии Vision 2030 (инициатива, возглавляемая наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, направленная на диверсификацию экономики Саудовской Аравии и избавление от нефтяной зависимости) в части диверсификации источников продовольствия Саудовской Аравии, но оценить ее перспективы сейчас достаточно сложно, как и финальную стоимость транзакции, прокомментировал «» управляющий директор по рынкам акционерного капитала «» Леонид Павликов, добавив, что обозначенные $4 млрд выглядят разумно.

Дальнейшие инвестиции SALIC в российский АПК теоретически возможны, учитывая значительные ресурсы, которыми обладает Россия в данном секторе и объемы экспорта зерна и агропродукции из России на международный рынок, считает Павликов. Однако на это, по его словам, будут влиять геополитические факторы и санкции. «В любом случае подобные инвестиции, совершенные не напрямую в российские компании, более вероятны, — думает он. — В целом российский АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов, но регуляторные риски и риски санкций будут существенно влиять на их активность».

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