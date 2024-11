Саудовская Salic может получить Азовский зерновой терминал

Приобретение Olam Agri может укрепить способность Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки продовольствия «Азовский зерновой терминал»

В рамках ускоренного перехода Саудовской Аравии к самообеспеченности сельхозпродукцией, Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) близка к заключению сделки по приобретению полного контроля над сингапурской Olam Agri, у которой в том числе есть активы в России, пишет The Asia Live. По данным источников издания, близких к сделке, ее стоимость оценивается примерно в $4 млрд. Предполагается, что Salic выкупит оставшуюся долю в агропромышленном подразделении Olam Group Ltd, сейчас ей принадлежит более трети бизнеса компании: в 2022 году Salic приобрела 35,4% акций Olam Agri за $1,24 млрд.



Сделка может изменить ландшафт мировой торговли сельскохозяйственной продукцией, сделав Саудовскую Аравию ключевым игроком в сфере продовольственной безопасности в регионе Персидского залива и за его пределами, отмечает издание. По его информации, соглашение находится на продвинутой стадии.



Salic — государственное предприятие, входящее в состав Государственного инвестиционного фонда Саудовской Аравии. С момента своего основания Salic инвестировала миллиарды долларов в международные сельскохозяйственные активы, уделяя особое внимание обеспечению поставок основных продуктов питания, таких как зерно, рис и другие товары. Приобретение Olam Agri может укрепить способность Саудовской Аравии обеспечивать стабильные поставки продовольствия, несмотря на экологические и геополитические проблемы.



Olam Agri занимается производством, переработкой и торговлей сельхозпродукцией, а также древесиной и резиной. Среди продуктов компании зерновые и масличные культуры, пищевые масла, рис, семена, корма для животных, хлопок. В 2012 году «дочка» Olam Agri «Аутспан интернешнл» получила разрешение ФАС на покупку Азовского зернового терминала (АЗТ). Его мощности рассчитаны на перевалку до 1,4 млн т зерна в год. Тогда же Olam Agri приобрела 75% в «Русской молочной компании» («Русмолко») Наума Бабаева. К 2019 году сингапурская компания выкупила оставшуюся долю.



Пресс-служба «Русмолко» уточнила, что компания входит в Olam Global Holdings, а не в состав Olam Agri и не включена в периметр сделки, пишет «Интерфакс». Сделка касается только бизнеса Азовского зернового терминала, уточнили там. По данным сервиса Rusprofile, учредителями АЗТ являются «Олам Глобал Агри Пте. Лтд» (99,5%) и «Олам Глобал Агри Эйжа Пте. Лтд» (0,5%). Союз экспортеров и производителей зерна (АЗТ является его членом) в своем Телеграм-канале написал, что это без преувеличения знаковая сделка, которая открывает Саудовской Аравии двери на российский сельхозрынок. «Важность этого события для российского сельского хозяйства трудно переоценить, особенно в свете последних геополитических рисков», сказал «Интерфаксу» глава союза Эдуард Зернин.



«Фонд Salic является суверенным фондом Саудовской Аравии. Целью фонда является обеспечение продуктовой безопасности, и увеличение доли до контрольной в Olam Agri выглядит вполне разумным шагом в рамках данной стратегии, — сказал «Агроинвестору» инвестиционный банкир Илья Шумов. — Не исключено, что в случае сделки с Olam Agri фонд Salic будет готов рассмотреть приобретение других агробизнесов в России».



Сделка в целом соответствует стратегии Vision 2030 (инициатива, возглавляемая наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом, направленная на диверсификацию экономики Саудовской Аравии и избавление от нефтяной зависимости) в части диверсификации источников продовольствия Саудовской Аравии, но оценить ее перспективы сейчас достаточно сложно, как и финальную стоимость транзакции, прокомментировал «Агроинвестору» управляющий директор по рынкам акционерного капитала «Финам» Леонид Павликов, добавив, что обозначенные $4 млрд выглядят разумно.



Дальнейшие инвестиции SALIC в российский АПК теоретически возможны, учитывая значительные ресурсы, которыми обладает Россия в данном секторе и объемы экспорта зерна и агропродукции из России на международный рынок, считает Павликов. Однако на это, по его словам, будут влиять геополитические факторы и санкции. «В любом случае подобные инвестиции, совершенные не напрямую в российские компании, более вероятны, — думает он. — В целом российский АПК остается привлекательным для иностранных инвесторов, но регуляторные риски и риски санкций будут существенно влиять на их активность».



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!