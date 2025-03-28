Производство твердой пшеницы в прошлом году стало рекордным

Лидерство по производству дурума удерживает Приволжский федеральный округ Pixabay

По данным Федерального центра оценки безопасности и качества продукции АПК (ЦОК АПК), в прошлом году урожай твердой пшеницы (дурума) в России достиг рекордных 2,4 млн т в первоначально учтенном весе против 700 тыс. т в 2023-м. Об этом директор Алтайского филиала Центра Мария Шостак рассказала на международной конференции Russian Durum Day 2025. Увеличению производства способствовало расширение площади сева примерно до 1,4 млн га.



Согласно исследованиям Центра, абсолютное лидерство по производству дурума удерживает Приволжский федеральный округ, где было собрано 1,1 млн т — 45% от общероссийского объема. В том числе ставшая первой по производству твердой пшеницы Оренбургская область намолотила 647 тыс. т — в четыре раза больше, чем годом ранее. Башкирия увеличила производство дурума в шесть раз, до 200 тыс. т.



Уральский федеральный округ обеспечил 26% сбора твердой пшеницы в стране — около 600 тыс. т, что вдвое превышает показатель 2023 года. Крупнейшим в округе производителем дурума стала Челябинская область, где собрали 505 тыс. т (второй результат по России) — в два раза больше, чем годом ранее. Сибирь увеличила урожай твердой пшеницы почти в пять раз, до 300 тыс. т и стала третьей среди макрорегионов. В том числе аграрии Омской области нарастили производство в 26 раз, до 149 тыс. т, Алтайский край собрал 141 тыс. т — втрое больше показателя 2023 года.



Экспорт твердой пшеницы в 2024 году составил 0,4 млн т — в 2,7 раза меньше, чем годом ранее, но больше показателей предыдущих лет, отмечается в сообщении Центра. Агрокультура поставлялась в 11 стран. Новым покупателем российского дурума стал Ливан (3 тыс. т), вернулись к закупкам Киргизия (3 тыс. т) и Афганистан (0,2 тыс. т). Некоторые традиционные импортеры — Турция, Белоруссия, Китай и Казахстан — сократили импорт.



Однако за первые два месяца текущего года на внешние рынки было отгружено 123 тыс. т твердой пшеницы в шесть стран, что составляет более 25% от всего объема прошлого года, отметила Мария Шостак. «Примечательно, что российская твердая пшеница укрепляет свои позиции на рынках, где традиционно доминировали Канада и европейские страны», — добавила она.



Так, по информации Центра, впервые за долгое время российскую твердую пшеницу приобрели Алжир и Иордания, возобновился интерес со стороны Турции, которая в этом году уже закупила в России 5 тыс. т дурума. ЦОК АПК отмечает значительный потенциал экспорта в различные страны, включая Марокко, Эквадор, Анголу, Сенегал, Эфиопию, Ливан, Конго и другие государства. Особенно перспективными рынками Центр считает Алжир и Тунис — в последний за первые два месяца этого года было отгружено 87 тыс. т твердой пшеницы.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

