В водохранилищах Краснодарского края недостаточно воды

На Кубани рис может занять 117 тысяч гектаров Pixabay

Ситуация с обеспеченностью водой не только рисовой отрасли, но и всего богарного земледелия в Краснодарском крае в этом году очень напряженная, рассказал в ходе пресс-конференции председатель совета Ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) Игорь Лобач. По информации НРС, в разных зонах Кубани влаги в метровом слое почвы минимум на 30% меньше, чем годом ранее. «И пока мы не видим, за счет чего ее дефицит может быть компенсирован», — подчеркнул Лобач.



Сейчас в Краснодарском водохранилище недостаточно воды. «Сегодня мы идем в графике 2020 года, когда была очень засушивая погода», — напомнил глава союза. В то же время, члены ассоциации пока не будут принимать решения о сокращении площадей под рисом. «Рисоводы настроены на выполнение плана сева в 117 тыс. га, однако для этого надо набрать как минимум 1,5 млрд кубометров воды в Краснодарское водохранилище», — отметил Лобач.



В первой декаде января в Краснодарском водохранилище было 736 млн кубометров воды, тогда как на эту же дату годом ранее — почти 1,6 млрд кубометров. К 28 марта этого года объем воды в водохранилище увеличился до чуть более 1,4 млрд кубометром, привел данные Лобач. Он добавил, что, по прогнозам, в ряде районов Кубани до 10 апреля должны пройти дожди, поэтому рисоводы настроены оптимистично.



В то же время, в НРС считают, что важно корректировать правила эксплуатации ключевых водохранилищ Краснодарского края. «И самое главное, надо чистить Краснодарское водохранилище, в котором 300 миллионов кубометров песка, также нужно чистить русло реки Кубань», — подчеркнул Лобач. Кроме того, он отметил, что рисоводам необходимы более точные прогнозы от Гидрометцентра. Пока, по его словам, ведомство предоставляет, скорее, статистику произошедших ранее погодных событий. А нужны именно прогнозы, причем долгосрочные, чтобы понимать, сколько будет осадков и нужно ли накапливать воду в водохранилище. Возможно, в этом может помочь цифровизация и другие современные методики, полагает Лобач.



При этом страна без риса не останется, уверен он — все планы по посевным площадям в ассоциации рассчитывают выполнить. К 2026 году рисоводы уже планируют работать пусть и в пуско-наладочном режиме, но с новым Федоровским гидроузлом, что снимет напряженность вопроса обеспеченности рисоводов водой, и в итоге целевой показатель по производству риса в 2 млн т к 2030 году будет достигнут.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

