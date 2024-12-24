Правительство продлило запрет на экспорт риса

В этом году урожай риса стал рекордным Pixabay

Правительство продлило временный запрет на вывоз риса и рисовой крупы до 30 июня 2025 года для поддержания стабильного обеспечения внутреннего рынка этой продукцией, сообщает пресс-служба кабмина. Ограничение не будет распространяться на поставки в государства — члены ЕАЭС, Абхазию и Южную Осетию, за рубеж в рамках гуманитарной помощи и международных транзитных перевозок. Кроме того, с учетом запросов со стороны государств-партнеров о поставках семенного материала из-под действия временного запрета исключен рис для посева.



Председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач ранее говорил, что стоимость риса-сырца и крупы в опте в Краснодарском крае — крупнейшем в стране регионе-производители риса — снизилась, и тенденция к уменьшению цены сохраняется на фоне значительных переходящих остатков, которые были на 40-50% выше, чем годом ранее. «Сейчас идет разговор о продлении запрета на экспорт риса еще на полгода. Мы, в свою очередь, призываем к более взвешенному подходу. Возможно, не свободный экспорт, а введение какой-то квоты, которая бы позволила убрать лишний рис с рынка», — отмечал Лобач.



К концу ноября в России было собрано 1,2 млн т риса против 1,16 млн т годом ранее при урожайности 63,4 ц/га (62,4 ц/га), сообщал Минсельхоз. Гендиректор аналитической компании «ПроЗерно» Владимир Петриченко тогда рассказывал «Агроинвестору», что в этом году производители риса получили рекордный урожай, он оценивал его на уровне 1,216 млн т в чистом весе — на 14% выше показателя прошлого года. «Это рекорд для постсоветской России и второй результат после 1980 года, тогда было собрано 1,38 млн т риса», — сравнивал эксперт.



Минсельхоз принял решение о временном запрете экспорта риса и рисовой крупы в июле 2022 года из-за сокращения посевов после аварии на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае и ожидаемого сокращения производства. Впоследствии ограничения на экспорт неоднократно продлевались. В сентябре в ходе Восточного экономического форума замминистра сельского хозяйства Андрей Разин говорил, что рис имеет большой потенциал для поставок на внешние рынки. «Мы видим, что традиционные экспортеры риса в последние годы закрывают его поставки на внешние рынки, и здесь мы имеем неплохую перспективу для дальнейшего наращивания своего присутствия на экспортных рынках», — отмечал он. При этом, по оценке ведомства, производство риса нужно увеличить до 2 млн т. Сделать это планируется, в частности, за счет расширения посевных площадей в Приморье.



В конце мая вице-премьер Дмитрий Патрушев на Всероссийском зерновом форуме отмечал, что производство риса в России увеличивается, но пока не достигло показателей, которые позволили бы «спокойно себя чувствовать на внутреннем рынке». «Вместе с тем, мы прекрасно понимаем, что рис хорош с точки зрения экспорта, мы планируем в ближайшей перспективе увеличить объемы производства риса не менее чем до 2 млн т, с расчетом на то, что наши экспортеры смогут эту культуру отправлять на экспорт», — оценивал Патрушев.



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