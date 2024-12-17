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Цены на рис снизились из-за увеличения переходящих остатков

Экспорт позволил бы убрать с рынка излишки

| Агроинвестор |

В этом году урожай риса обновил рекорд
В этом году урожай риса обновил рекорд

В октябре-ноябре стоимость риса-сырца и крупы в опте в Краснодарском крае снизилась, и тенденция к уменьшению цены сохраняется на фоне значительных переходящих остатков. Об этом РБК ТВ Юг сообщил председатель совета Национального рисового союза Игорь Лобач. По его словам, рис-сырец стоит около 30 руб./кг, при этом остатки на 40-50% выше, чем были годом ранее.

Государство в лице Минсельхоза не может допустить неоправданного роста цен, однако представители союза рисоводов убеждены, что цены должны увеличиться в соответствии с реальной инфляцией. «Сейчас идет разговор о продлении запрета на экспорт риса еще на полгода. Мы, в свою очередь, призываем к более взвешенному подходу. Возможно, не свободный экспорт, а введение какой-то квоты, которая бы позволила убрать лишний рис с рынка», — сказал Лобач.

По данным Минсельхоза, к концу ноября в России было собрано 1,2 млн т риса против 1,16 млн т годом ранее при урожайности 63,4 ц/га (62,4 ц/га). Гендиректор аналитической компании «» Владимир Петриченко тогда рассказывал «», что в этом году производители риса получили рекордный урожай, он оценивал его на уровне 1,216 млн т в чистом весе — на 14% выше показателя прошлого года. «Это рекорд для постсоветской России и второй результат после 1980 года, тогда было собрано 1,38 млн т риса», — сравнивал эксперт.

Учитывая, что в России действует запрет на экспорт риса и рисовой крупы, который, очевидно, будет продлен до 30 июня 2025 года по предложению Минсельхоза, сейчас достаточно стабильная ценовая ситуация на этом рынке, обращал внимание Петриченко. «И я не вижу никаких оснований, кроме ослабления курса рубля для того, чтобы были какие-то колебания вверх по цене на рисовую крупу. Тем более, на мировом рынке цены на рис за последний месяц снизились», — рассказывал Петриченко.

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