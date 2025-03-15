Посевы риса могут сократиться

Перед рисоводами поставлена задача выйти к 2030 году на объем производства в 2 млн тонн flickr.com

Оптимальный срок сева риса в Краснодарском крае — основном регионе-производители агрокультуры — период с третьей декады апреля по вторую декаду мая, при этом наиболее активно сев проходит с 1 по 10 мая. Обычно сроки сева из года в год изменяются незначительно, исключением являются последние три года, на протяжении которых из-за обрушения Федоровского гидроузла отмечалось затягивание сроков сева на две-три недели, рассказал «Агроинвестору» ведущий специалист-аналитик Ассоциации «Национальный рисовый союз» (НРС) Валерий Ладатко.



Сейчас преждевременно говорить, начнется ли в этом году сев риса раньше обычного, отмечает он. «Долгосрочные прогнозы синоптиков не всегда достоверны. К севу рисоводы приступают, когда на глубине залегания семян почва прогреется до +13 градусов», — пояснил эксперт. Что касается обеспеченности предприятий всеми необходимыми средствами производства, то, по информации НРС, семена, удобрения, техника, а также средства защиты растений в хозяйствах есть в достаточном количестве.



Главный вопрос, который тревожит сейчас рисоводов — водохозяйственная обстановка. Так, к началу посевной кампании наполнение Краснодарского водохранилища должно составлять 1,8 млрд кубометров, а на начало марта, по среднемноголетним данным, — 1,5 млрд кубометров. В текущем году на 1 марта объем воды в водохранилище составил всего 878 млн кубометров, т. е. почти вдвое меньше. Если к середине апреля водохранилище не будет наполнено до необходимого объема, то планы по севу риса будут скорректированы в меньшую сторону, не исключает Ладатко.



Планировалось, что после введения в строй Крюковского водохранилища площади под рисом в Краснодарском крае в этом году составят около 120 тыс. га, — почти на 2 тыс. га больше, чем в 2024-м. «Но если водохозяйственная обстановка будет неблагоприятной, то площадь сева может сократиться на 5-10 тыс. га или более. В любом случае рисоводам уже даны рекомендации исключить из планируемых под сев риса площадей чеки с высокими отметками, на которых возможна угроза гибели риса из-за дефицита поливной воды, и готовить эти земли под посев яровых культур», — знает Ладатко.



Критической является и ситуация с отсутствием в распоряжении рисоводов эффективных гербицидов для борьбы с сорняками (в основном однолетними злаковыми — ежовниками), продолжает он. Это вынуждает их обрабатывать посевы гербицидами в дозах, превышающих максимально допустимые на 20-60%. Но даже после этого нередко приходится проводить повторную обработку посевов запрещенными к применению на рисе высокотоксичными злакоцидными препаратами, что приводит не только к ухудшению экологической обстановки в зоне рисовых агроландшафтов, но и снижению урожайности на 5-10 ц/га.



По данным специалистов ФГБНУ «ФНЦ риса», которыми поделились с «Агроинвестором» в НРС, из всего перечня гербицидов, как разрешенных к применению на посевах риса, так и находящихся на этапе регистрации, эффективную защиту посевов риса от всего спектра сорняков могут обеспечить только четыре препарата, которые проходят регистрацию с 2018 года и дальнейшее затягивание с их регистрацией лишь усугубляет сложившееся положение дел.



Также серьезной проблемой, существенно ограничивающей рост урожайности в последние годы, является кадровый дефицит в отрасли. К слову, нагрузка на поливальщика в хозяйствах достигает 200-300 га и более на человека при нормативе 60 га. При этом в стране почти не осталось образовательных учреждений, в том числе высших, которые бы готовили агрономов-рисоводов, добавляет Ладатко. Например, в 1970-х годах, когда перед кубанскими рисоводами была поставлена задача по производству 1 млн т риса, в Кубанском сельскохозяйственном институте (сейчас Кубанском госагроуниверситете) из восьми групп студентов агрономического факультете две были агрономы-рисоводы.



Также буквально всех рисоводов волнует крайне негативная ситуация с ценой на рис. До введения Минсельхозом запрета на его экспорт Россия поставляла за рубеж 100-120 тыс. т риса-крупы в год. После введения запрета экспорт сократился до 40 тыс. т, при этом импорт почти не изменился. Это привело к избытку риса на внутреннем рынке и как следствие — снижению его цены. Так, по ценам на рис-сырец (30,5 руб./кг) мы «скатились» на уровень трехлетней давности, сравнивает Ладатко. Он считает, что запрет на экспорт риса имел какой-то смысл в позапрошлом сезоне, когда произошло обрушение Федоровского гидроузла. «Но на протяжении последних двух лет мы видим, что производство риса не падает, а в прошлом году вообще был поставлен рекорд по валовому сбору», — подчеркивает эксперт. А значит, и продление запрета на поставки за рубеж утратило всякий смысл с точки зрения продовольственной безопасности, зато приводит к таким негативным последствиям в рисовой отрасли, как снижение рентабельности и спроса на продукцию. «Перерабатывающие предприятия попросту перестали закупать рис у сельхозпроизводителей. А если аграрии не смогут его продать, то вынуждены будут уменьшить затраты на технологию, что, в свою очередь, приведет к снижению урожаев и посевных площадей», — подчеркивает Ладатко.



Он напоминает, что перед рисоводами поставлена амбициозная задача выйти к 2030 году на объем производства в 2 млн т. При этом годовое потребление риса-крупы в стране составляет около 750-800 тыс. т, из которых 200-240 тыс. т — это в основном импортный длиннозерный рис, который наши предприятия не очень охотно выращивают, так как длиннозерные сорта уступают нашим традиционным круглозерным по урожайности, общему выходу крупы и выходу целого ядра, что делает производство менее рентабельным, уточняет Ладатко.



По подсчетам экспертов рисового союза, при производстве 2 млн т риса-сырца даже без учета импорта избыток риса-крупы на рынке составит около 350 тыс. т в год, и если ее не вывозить, то цены на рис снизятся настолько, что производство данной культуры станет экономически не привлекательным. «Проще будет заниматься другими, более маржинальными культурами», — предупреждает Ладатко. Он предлагает если не полностью открыть экспорт риса, то хотя бы ввести квоту на объем, который превышает внутреннее потребление. На данный момент он составляет 100 тыс. т риса-крупы.



В то же время, подчеркивает эксперт, Минсельхоз всерьез озадачился проблемами рисоводов — в апреле 2024 года был утвержден план мероприятий «Дорожная карта» по развитию отрасли рисоводства на 2024-2030 годы, в котором четко прописаны мероприятия, выполнение которых и должно обеспечить рост валового производства риса до 2 млн т.





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