Посевы риса за пять лет увеличатся почти на 70 тысяч гектаров

Цены на рис некоторое время продолжат снижаться, а затем стабилизируются Pixabay

Рекордный урожай риса, который в 2024 году превысил 1,2 млн т, позволил сохранить оптовые цены на рисовую крупу на уровне 2022 года. При этом в течение пяти лет российские рисоводы намерены увеличить площади под агрокультурой с нынешних 207 тыс. га до 275 тыс. га преимущественно за счет Астраханской области и Приморского края, сообщил Минсельхоз со ссылкой на председателя Совета Ассоциации «Национальный рисовый союз» Игоря Лобача. Также планируется повысить урожайность риса на 10 ц/га.



К 2030 году планируется увеличить производство до 2 млн т, что позволит не только полностью обеспечивать внутренние потребности, но и создать хороший экспортный потенциал, отмечает агроведомство. Сейчас почти две трети риса выращивается в Краснодарском крае, в 2024 году там собрали 829 тыс. т. Также агрокультуру возделывают в Дагестане, Ростовской области, Чечне и Приморском крае.



Цены на рис, скорее всего, некоторое время продолжат снижаться, а затем стабилизируются. Давление на них будет оказывать высокое предложение на фоне рекордного урожая и ограничения экспорта, говорится в обзоре Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР). Сдерживать цены от серьезного падения будет дорогой импортный рис, хотя его ввоз по сравнению с 2023 годом и снизился с 214 тыс. т до, оценочно, 180 тыс. т.



Причин снижения поставок может быть несколько, в том числе высокие мировые котировки и укрепившийся курс доллара, из-за чего импортный рис стал намного дороже российского, отмечает ИКАР. Так, если в конце 2023 года вьетнамский рис стоил на 5% больше, чем российский, то в конце 2024-го — на 35%. Крупнейшим поставщиком риса в Россию остается Индия.



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