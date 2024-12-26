Урожай зерна составил около 125 млн тонн

Валовые сборы почти всех агрокультур ниже прошлогодних Pixabay

По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в чистом весе в этом году составил 124,96 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) против 144,9 млн т в 2023-м и 134 млн т в среднем за пять лет. Урожай снизился на 13,8% и 6,8% соответственно. Показатели могут быть уточнены при формировании окончательных итогов на основе сведений сельхозпроизводителей об уборке поздних сельскохозяйственных культур, отмечает Росстат. Официальный прогноз урожая зерна на этот год был на уровне 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы (с учетом новых регионов).



В том числе пшеницы получено 82,4 млн т, ее сбор оказался на 11,2% меньше, чем годом ранее (92,85 млн т) и на 4,9% ниже среднего показателя за последние пять лет (86,7 млн т). Урожай ячменя составил 16,7 млн т против 21,1 млн т в 2023 году (минус 21,2%) и 20,8 млн т в среднем за пять лет (минус 19,8%). Кукурузы собрано 13,2 млн т, тогда как годом ранее урожай достиг 16,6 млн т (снижение на 20,3%), средний показатель за пять лет — 15,2 млн т (минус 12,6%). Производство ржи упало до 11,6 млн т — на 32,2% относительно прошлого года, когда было намолочено 17,1 млн т, и на 38,4% по сравнению со средним значением за пять лет (18,8 млн т). Урожай зернобобовых так же снизился по сравнению с 2023 годом — с 59,5 млн т до 53,7 млн т (на 9,8%), однако увеличился на 29,2% относительно среднего пятилетнего показателя (41,6 млн т).



Урожай риса стал рекордным и достиг 1,25 млн т — на 17,2% больше, чем в прошлом году (1,07 млн т) и на 19,3% выше, чем в среднем за 2019-2023 годы (1,05 млн т). Валовой сбор гречихи — 1,2 млн т — оказался на 19,5% ниже прошлогоднего показателя, когда было намолочено 1,47 млн т, но на 13,3% больше, чем в среднем за пять лет (1,06 млн т). Производство проса — 322 тыс. т — оказалось ниже на 28,4% и 11% соответственно: годом ранее было собрано 450 тыс. т, средний урожай за пять лет составил 362 тыс. т.



Подсолнечника в этом году было собрано 16,57 млн т против 17,2 млн т годом ранее (минус 4%) и 15 млн т в среднем за пять лет (прирост на 10,4%). Урожай сои превысил 7 млн т и обновил рекорд. По сравнению с 2023 годом, когда было собрано 6,8 млн т, производство агрокультуры выросло на 3,1%, относительно среднего показателя за пять лет (5,1 млн т) — увеличилось на 37,9%. Рапс также продемонстрировал позитивную динамику, его сбор составил 4,66 млн т против 4,2 млн т годом ранее (плюс 10,9%) и 3,23 млн т в среднем за пять лет (плюс 44,3%).



Сахарной свеклы в этом году было накопано 41,9 млн т — на 21,1% меньше, чем в 2023-м (53,1 млн т) и на 9,8% ниже среднего показателя за пять лет (46,5 млн т). Валовой сбор картофеля во всех хозяйства Росстат оценивает на уровне 18 млн т против 20,2 млн т в прошлом году (снижение на 11,9%) и 20,6 млн т в среднем за 2019-2023 годы (минус 12,6%). В том числе урожай в сельхозорганизациях составил 4,4 млн т, сократившись на 15,3% относительно 2023 года (5,2 млн т) и на 2,1% — к среднему уровню за пять лет (4,5 млн т). Сбор овощей оказался примерно на уровне прошлого года — 13,75 млн т против 13,84 млн т (снижение на 0,6%). Средний показатель за пять лет также лишь на 0,5% выше — 13,82 млн т. В том числе производство овощей в сельхозорганизациях снизилось на 2,8% — с 4,2 млн т до 4,1 млн т, однако относительно среднего сбора за пять лет (3,99 млн т) — выросло на 2,8%. Урожай плодов и ягод оказался на 10,5% меньшего прошлогоднего, составив 3,76 млн т против 4,2 млн т, но лишь на 1% ниже среднего показателя за пять лет (3,79 млн т).



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