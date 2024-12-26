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Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»
Видеозапись конференции «Агрохолдинги России — 2024»

Урожай зерна составил около 125 млн тонн

В том числе пшеницы намолочено 82,4 млн тонн

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Валовые сборы почти всех агрокультур ниже прошлогодних
Валовые сборы почти всех агрокультур ниже прошлогодних

По предварительным данным , валовой сбор зерна в чистом весе в этом году составил 124,96 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) против 144,9 млн т в 2023-м и 134 млн т в среднем за пять лет. Урожай снизился на 13,8% и 6,8% соответственно. Показатели могут быть уточнены при формировании окончательных итогов на основе сведений сельхозпроизводителей об уборке поздних сельскохозяйственных культур, отмечает . Официальный прогноз урожая зерна на этот год был на уровне 130 млн т, включая 83 млн т пшеницы (с учетом новых регионов).

В том числе пшеницы получено 82,4 млн т, ее сбор оказался на 11,2% меньше, чем годом ранее (92,85 млн т) и на 4,9% ниже среднего показателя за последние пять лет (86,7 млн т). Урожай ячменя составил 16,7 млн т против 21,1 млн т в 2023 году (минус 21,2%) и 20,8 млн т в среднем за пять лет (минус 19,8%). Кукурузы собрано 13,2 млн т, тогда как годом ранее урожай достиг 16,6 млн т (снижение на 20,3%), средний показатель за пять лет — 15,2 млн т (минус 12,6%). Производство ржи упало до 11,6 млн т — на 32,2% относительно прошлого года, когда было намолочено 17,1 млн т, и на 38,4% по сравнению со средним значением за пять лет (18,8 млн т). Урожай зернобобовых так же снизился по сравнению с 2023 годом — с 59,5 млн т до 53,7 млн т (на 9,8%), однако увеличился на 29,2% относительно среднего пятилетнего показателя (41,6 млн т).

Урожай риса стал рекордным и достиг 1,25 млн т — на 17,2% больше, чем в прошлом году (1,07 млн т) и на 19,3% выше, чем в среднем за 2019-2023 годы (1,05 млн т). Валовой сбор гречихи — 1,2 млн т — оказался на 19,5% ниже прошлогоднего показателя, когда было намолочено 1,47 млн т, но на 13,3% больше, чем в среднем за пять лет (1,06 млн т). Производство проса — 322 тыс. т — оказалось ниже на 28,4% и 11% соответственно: годом ранее было собрано 450 тыс. т, средний урожай за пять лет составил 362 тыс. т.

Подсолнечника в этом году было собрано 16,57 млн т против 17,2 млн т годом ранее (минус 4%) и 15 млн т в среднем за пять лет (прирост на 10,4%). Урожай сои превысил 7 млн т и обновил рекорд. По сравнению с 2023 годом, когда было собрано 6,8 млн т, производство агрокультуры выросло на 3,1%, относительно среднего показателя за пять лет (5,1 млн т) — увеличилось на 37,9%. Рапс также продемонстрировал позитивную динамику, его сбор составил 4,66 млн т против 4,2 млн т годом ранее (плюс 10,9%) и 3,23 млн т в среднем за пять лет (плюс 44,3%).

Сахарной свеклы в этом году было накопано 41,9 млн т — на 21,1% меньше, чем в 2023-м (53,1 млн т) и на 9,8% ниже среднего показателя за пять лет (46,5 млн т). Валовой сбор картофеля во всех хозяйства оценивает на уровне 18 млн т против 20,2 млн т в прошлом году (снижение на 11,9%) и 20,6 млн т в среднем за 2019-2023 годы (минус 12,6%). В том числе урожай в сельхозорганизациях составил 4,4 млн т, сократившись на 15,3% относительно 2023 года (5,2 млн т) и на 2,1% — к среднему уровню за пять лет (4,5 млн т). Сбор овощей оказался примерно на уровне прошлого года — 13,75 млн т против 13,84 млн т (снижение на 0,6%). Средний показатель за пять лет также лишь на 0,5% выше — 13,82 млн т. В том числе производство овощей в сельхозорганизациях снизилось на 2,8% — с 4,2 млн т до 4,1 млн т, однако относительно среднего сбора за пять лет (3,99 млн т) — выросло на 2,8%. Урожай плодов и ягод оказался на 10,5% меньшего прошлогоднего, составив 3,76 млн т против 4,2 млн т, но лишь на 1% ниже среднего показателя за пять лет (3,79 млн т).

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