Минсельхоз: урожай зерна по итогам 2024 года стал пятым в истории

Экспортный потенциал по зерну в этом сезоне оценивается на уровне 57 млн тонн Д. Гришкин

Несмотря на то, что прошлый год был тяжелым — была и засуха, и заморозки, и дожди — аграрии смогли собрать пятый в истории урожай зерна, сказала на Всероссийском агрономическом совещании министр сельского хозяйства Оксана Лут. По предварительным данным Росстата, он составил 128 млн т, однако в Минсельхозе ожидают, что после окончательных подсчетов показатель может вырасти до 130 млн т.



Валовой сбор масличных достиг 30 млн т, при этом урожаи сои и рапса стали рекордными. Сои было намолочено 7 млн т. «Мы очень надеемся, что в этом году мы будем еще увеличивать ее посевы, если позволит погода, потому что технологии позволяют нам это сделать», — отметила глава Минсельхоза. Лут напомнила, что шесть лет назад перед аграриями стояла задача полностью обеспечить себя соей для животноводства. «Производство 7 млн т — это полное обеспечение нашего животноводческого комплекса соей, нам больше не нужен импорт ГМО-сои. Мы его приостановили. Будем смотреть, как это решение будет влиять на рынок. Но, тем не менее, мы считаем, что можем увеличить производство, особенно в регионах Дальнего Востока, чтобы поддерживать наши торговые отношения с Китаем по поставкам», — отметила министр.



А вот будут ли сельхозпроизводители увеличивать посевы рапса — пока неясно. «Продукт хороший, но у нас закрылась Европа, которая потребляла рапсовое масло из России. Но, тем не менее, рынки сбыта данной продукции еще есть. Будем смотреть, как будет меняться ситуация», — отметила министр.



Кроме того, обратила внимание Лут, в прошлом году было собрано 1,2 млн т риса. Авария на Федоровском гидроузле в Краснодарском крае в 2023 году негативно повлияла на объемы производства агрокультуры, напомнила министр, но сейчас рисоводы вышли на объемы производства даже выше, чем были до аварии. «Мы очень надеемся на получение в ближайшее время урожая риса в размере 1,5 млн т, это даст нам возможность открыть экспорт», — отметила Лут. Сейчас вывоз риса ограничен, ранее Минсельхоз оценивал, что поставки на внешние рынки можно будет возобновить при достижении уровня производства в 2 млн т.



В прошлом году мы экспортировали рекордный объем зерновых — 72 млн т, обратила внимание глава Минсельхоза. «Это стало возможно благодаря двум большим урожаям предыдущих лет», — пояснила она. В этом сезоне, по прогнозам ведомства, экспорт будет меньше из-за снижения урожая — потенциал вывоза по итогам сезона оценивается в 57 млн т, квота на вывоз, которая будет действовать с 15 февраля, составит 10,6 млн т — в три раза меньше, чем в прошлом году в связи с тем, что сокращаются внутренние запасы.



Озимые под урожай 2025 года было посеяны на 20 млн га, из них 19,2 млн га пришлось на зерновые, 800 тыс. га — на технические культуры, в основном озимый рапс. «Сейчас, по нашим оценкам, 82% посевов в хорошем и удовлетворительном состоянии. Хотя все может измениться из-за погоды», — добавила Лут.



Что касается ярового сева, то Минсельхоз следит за тем, чтобы с материально-технической точки зрения он был обеспечен всем необходимым. Для этого сохранилось квотирование и регулирование цен на удобрения. Что касается семян, то агроведомство понимает, что сельхозпроизводители пока скептически относятся к российской продукции. «Но наша задача — полностью обеспечить себя собственными семенами. Отечественная селекция — это наша задача. Мы от нее никуда не уйдем. Не надо сопротивляться, надо принять это», — подчеркнула Лут. Она пообещала, что семеноводы будут работать и уже работают над качеством. Что касается ГСМ, то, по оценкам Минсельхоза, их для посевных работ понадобится 5 млн т, и ведомство ведет работу с крупными компаниями-поставщиками топлива, чтобы исключить его дефицит.



Финансирование отрасли в этом году увеличилось относительно прошлого, отметила Лут. На льготные кредиты выделена рекордная сумма — 48 млрд руб., из которых 28,6 млрд руб. — на сезонные полевые работы. Ставка по льготным кредитам, по словам министра, составит 8,3%. Всего под урожай 2025 года, по оценкам Минсельхоза, будет засеяно 84 млн га — на 1 млн га больше, чем в 2024-м.



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