Топ-10 экспортеров поставили на внешние рынки 42,6 млн тонн зерна

Крупнейшим импортером российского зерна по итогам прошлого года стал Египет «Порт Высоцкий»

По оценке аналитического центра «Русагротранса», в 2024 календарном году экспорт зерна из России достиг исторически рекордных 72 млн т против 68,6 млн т в 2023-м (включая поставки в страны ЕАЭС). Крупнейшими экспортерами стали «Грейн Гейтс», «Астон» и «Объединенная зерновая компания» (ОЗК), сообщили «Агроинвестору» в центре. Как следует из рейтинга экспортеров, топ-10 компаний в сумме поставили на внешние рынки 42,6 млн т зерна — свыше 59% от общего объема вывоза.



«Грейн Гейтс» в прошедшем году упрочил позиции и стал абсолютным лидером, отгрузив за рубеж 15,7 млн т зерна. Это самый значительный объем поставок от одной компании за год в истории российского экспорта, отмечают аналитики. В 2023-м экспорт «Грейн Гейтс» составил 11 млн т, тогда она занимала вторую строчку, отставая от лидера всего на 0,3 млн т, следует из рейтинга «Русагротранса».



На второе место поднялась компания «Астон», которая отправила на экспорт 7,7 млн т зерна. По итогам 2023 года она занимал третье место с результатом 6,2 млн т. В топ-3 вошла ОЗК, которая вывезла 3,7 млн т против 3,5 млн т в 2023 году, когда компания была на четвертой позиции. Прежний многолетний лидер — «Родные поля» (ранее компания называлась ТД «Риф») — опустился на четвертую строчку рейтинга с 3,2 млн т. По итогам 2023 года она экспортировала 11,3 млн т зерна, однако с весны 2024-го у компании начались трудности с поставками из-за задержек или отказов в выдаче фитосанитарных сертификатов: Россельхознадзор сообщал о многочисленных случаях несоответствия партий зерна компании требованиям стран-импортеров.



«МЗК Экспорт» также поставил на внешние рынки 3,2 млн т зерна, улучшив результат 2023 года на 0,2 млн т. На шестой позиции в рейтинге — ГК АСТ, которая отгрузила 2,2 млн т против 1,9 млн т годом ранее. Впервые в десятку крупнейших экспортеров вошла компания «Грейн Сервис», которая увеличила отгрузки с 1,2 млн т в 2023 году до 1,9 млн т в 2024-м. Немного отстала ставшая восьмой «Агро Коммодитис» - компания экспортировала 1,8 млн т зерна против 1,3 млн т в 2023 году. Список лидеров замыкают также дебютанты рейтинга: «Топ Грейн Л.Т.Д.» отгрузила за рубеж 1,7 млн т зерна (0,5 млн т в 2023-м), «Петрохлеб-Кубань» - 1,5 млн т (1,2 млн т). Впервые в топ-10 экспортеров нет компаний иностранного происхождения, обращает внимание аналитический центр «Русагротранса».



Ведущим импортером российского зерна по итогам прошлого года стал Египет, по сравнению с 2023-м увеличивший закупки с 7,3 млн т до 11,1 млн т. Ставшая второй Турция, напротив, сократила их с 12 млн т до 7,2 млн т на фоне приостановки импорта пшеницы. Третье место среди покупателей занял Иран с 5,6 млн т (6,6 млн т в 2023 году), четвертое — Саудовская Аравия с 4,6 млн т (3,4 млн т). Первую пятерку замыкает Бангладеш, страна увеличила поставки российского зерна с 2,9 млн т до 3,9 млн т. Также в десятку крупнейших покупателей вошли Алжир с 2,8 млн т (2,6 млн т годом ранее), Кения с 2,6 млн т (1,6 млн т), Ливия с 2,5 млн т (2,6 млн т), Сирия с 2 млн т (1,3 млн т) и Йемен также с 2 млн т (1,6 млн т).



По оценке Федерального центра «Агроэкспорт», к 2030 году объем поставок зерна из России на внешние рынки может превысить 75 млн т стоимостью более $17 млрд. Около 80% стоимостного объема будет приходиться на пшеницу, 10% — на кукурузу, 9% — на ячмень.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут согласен с оценкой экспорта «Русагротрансом». По его мнению, объемы отгрузок в 2024 году вполне соответствовали рыночным реалиям. В этом году экспорт зерна будет достаточно сдержанным, если не будет существенного роста мировых цен: внутренний спрос на зерно сейчас достаточно хороший, и в угоду покупателям сельхозпроизводители не будут их снижать, ведь урожай в 2024-м и переходящие запасы были не таким большими, как в предыдущие годы, обращает внимание он. «Когда нет возможности получить хорошую экспортную маржу, тогда нет и больших объемов внешних продаж. Ситуация поменялась, причем достаточно резко, и пока явных мощных факторов повышения мировых цен нет», — прокомментировал он «Агроинвестору».



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