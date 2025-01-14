В первую декаду года экспорт зерна сократился в три раза

За первые десять дней нового года российская пшеница поставлялась только в семь стран Е. Егоров

С 1 по 10 января Россия поставила на экспорт 480 тыс. т основных зерновых культур — в три раза меньше, чем год назад, когда за этот период было отгружено почти 1,5 млн т, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). В том числе вывоз пшеницы сократился почти на 57%, до 468 тыс. т, ячменя — на 93%, до 10,4 тыс. т, кукурузы — фактически остановился. Число компаний-экспортеров сократилось с 23 до семи.



По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, в первой декаде нового года пшеница поставлялась только в семь стран, год назад было 18 зарубежных покупателей. При этом максимальный объем отгружен в Кению — 111 тыс. т, что на 6% больше, чем год назад. Экспорт в Египет упал на 54%, до 83 тыс. т, в Турцию было отгружено 4,8 тыс. т. При этом поставки в ОАЭ увеличились в 10 раз, до 66,3 тыс. т. В Нигерию, которая год назад не закупала российскую пшеницу, отправлено 50 тыс. т.



Цены в первой декаде января снизились как на мировом, так и на внутреннем рынке. Так, французская пшеница к 10 января подешевела на 3,6%, до $239 за тонну против $248 на 1 января, американская — на 2%, до $231 против $236, российская с протеином 12,5% — на 3%, до $237 против $244 за тонну (FOB Новороссийск). Дисконт по отношению к европейской пшенице снизился с $4 на 1 января до $2, сравнила Тюрина. Цены производителей увеличились «в пределах 1%», до 15,6 тыс. руб. за тонну, при этом аграрии «очень серьезно сдерживают продажи в ожидании роста цен», добавила она.



Аналитический центр «СовЭкон» оценил объем экспорта российской пшеницы в январе в 2 млн т против 3,4 млн т в декабре 2024 года, пишет Reuters. Экспорт ячменя в январе, предположительно, составит 100 тыс. т, в декабре он был на уровне 150 тыс. т, кукурузы — 100 тыс. т против 250 тыс. т. Суммарный ожидаемый объем экспорта зерновых в январе в 2,2 млн т — самый низкий для этого месяца с 2022 года, отметили аналитики.



Аналитический центр «Русагротранса» в конце прошлого года оценивал, что в январе экспорт российской пшеницы снизится до 2-2,3 млн т с учетом стран ЕАЭС, что почти вдвое ниже января 2024 года (4,08 млн т), писал «Агроинвестор». Возобновления торговой активности аналитики ожидали со второй декады января.



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