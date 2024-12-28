В январе экспорт пшеницы снизится вдвое

Доходность от экспорта остается в отрицательной зоне Freepik.com

Доходность от экспорта на фоне отсутствия роста цен на мировом рынке остается в отрицательной зоне, что продолжит оказывать давление на цены закупки в портах в начале следующего года. В январе ожидается снижение вывоза российской пшеницы до 2-2,3 млн т с учетом стран ЕАЭС, что почти вдвое ниже января 2024 года (4,08 млн т), сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса».



На этой неделе биржевой рынок пшеницы укреплялся. Мартовский фьючерс CBOT в Чикаго закрыл неделю на уровне $200,8/т (+2,5% к закрытию прошлой недели), мартовский MATIF — $242,7/т (+2,5%). Рост произошел на фоне новостей о крупных закупках Алжиром и Египтом, а также на фоне высоких экспортных продаж из США. Алжир приобрел 1,17 млн т пшеницы с поставкой в феврале-марте.



Египетская госкомпания Mostakbal Misr, по сообщению Reuters, закупила почти 1,3 млн т пшеницы (преимущественно российской), однако достоверность этой информации под вопросом, поскольку аккредитованные российские экспортеры не принимали участия в сделке, отмечают аналитики «Русагротранса». Также за неделю с 13 по 19 декабря было законтрактовано 612 тыс. т американской пшеницы, что превысило ожидания, которые были на уровне 250-600 тыс. т.



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе на этой неделе оставались без изменений — $235/т FOB. Цены предложений — от $240/т FOB. Цена на французскую и германскую пшеницу снизилась на $5, до $243/т и $250/т соответственно, американская подешевела на $2, до $235/т.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах снизились на 250 руб., до 17,7-17,8 тыс. руб./т без НДС. Цены предложения на малой воде остались без изменений — 16,5 тыс. руб./т. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге уменьшились на 200 руб. и составили 18,6-19 тыс. руб./т. Внутренний рынок пшеницы практически не изменился из-за отсутствием торговой активности. Ее возобновления аналитики «Русагротранса» ожидают со второй декады января.



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