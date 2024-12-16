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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Экспортные цены на российскую пшеницу выросли до двухмесячного максимума

Однако доходность экспортеров по-прежнему остается в отрицательной зоне

| Агроинвестор |

В декабре на внешние рынки может быть отгружено 3,5 млн тонн пшеницы
В декабре на внешние рынки может быть отгружено 3,5 млн тонн пшеницы

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе по сравнению с предыдущей недели выросли на $7 и достигли двухмесячного максимума — $235/т FOB, при этом цены предложения еще выше — $240/т FOB, сообщили «» в аналитическом центре ». Цена на французскую пшеницу увеличилась на $2, до $242/т, на германскую осталась без изменений — $254/т. Американская пшеница подешевела на $5, до $244/т.

Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах по сравнению с предыдущей неделей выросли на 500 руб., до 17,7-18,1 тыс. руб./т без НДС на фоне снижения вывозной пошлины и роста экспортных котировок. Цена на малой воде уменьшилась на 300 руб. и составила 15,8 тыс. руб./т. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге увеличились на 400 руб., до 18,8-19,3 тыс. руб./т.

Снижение пошлины на пшеницу — на период с 18 по 24 декабря она снизится на 735 руб., до 4136,5 руб. за тонну — на фоне укрепления курса рубля было в значительной степени компенсировано ростом закупочных цен в портах, поэтому доходность экспортеров по-прежнему остается в отрицательной зоне и сдерживает продажи на внешние рынки, отметили аналитики ». Их прогноз вывоза российской пшеницы в декабре остается прежним — 3,4-3,5 млн т, из которых уже отгружено около 1,7 млн т.

Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе на фоне роста цен в портах укреплялся на Юге: цены на пшеницу 4-го класса прибавили 350 руб., до 15,7-16,5 тыс. руб. т без НДС (EXW элеватор). В Центральной России цены оставались без существенных изменений, на уровне 15,5-16 тыс. руб./т, в Поволжье — 15-15,5 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса экспортного качества выросли на 350 руб., до 11-11,5 тыс. т под влиянием возобновления субсидирования железнодорожных перевозок во внутреннем и экспортном направлениях.

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