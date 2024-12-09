Экспортные цены на пшеницу возобновили рост

Объемы вывоза пшеницы могут существенно снизиться sea-line.org

На прошлой неделе экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в декабре выросли на $2, до $228/т FOB, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». Цена на французскую пшеницу увеличилась на $5, до $240/т, германская и американская подорожала на $4, до $254/т и $249/т соответственно.



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах упали на 800 руб., до 17,3-17,5 тыс. руб./т без НДС на фоне резкого роста экспортной пошлины и укрепления рубля. Цена на малой воде снизилась на 300 руб., до 16,1 тыс. руб./т. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге уменьшились на 200 руб., составив 18,2-19,1 тыс. руб./т. На прошлой неделе аналитики «Русагротранса» прогнозировали, что за счет ожидаемого увеличения ценового индекса и ослабления курса рубля пошлина на экспорт пшеницы продолжит повышаться, что окажет давление на закупочные цены в портах.



На юге цены на пшеницу 4-го класса снизились на 450 руб., до 15,5-16,3 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в Центре — укрепились на 150 руб., до 15,5-1 тыс. руб./т, в Поволжье оставались на уровне 15-15,5 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены на пшеницу 3-го класса в среднем прибавили 100 руб. к уровням предыдущей недели и находились в диапазоне 10,5-16 тыс. руб./т, пшеница 4-го класса стоит 10,5-11,5 тыс. руб./т.



Несмотря на увеличение экспортных цен и одновременное снижение внутренних цен на Юге, существенное повышение пошлины — на период с 11 по 17 декабря она прибавит 1175 руб. и составит 4871,5 руб./т — привело к тому, что доходность экспорта становится резко отрицательной, до -1,5 тыс. руб./т, отметили аналитики «Русагротранса». По их мнению, это может привести к резкому снижению объемов вывоза и существенному росту экспортных котировок в портах. По прогнозу аналитиков, в декабре экспорт пшеницы может составить 3,4-3,5 млн т против 4,6 млн т в ноябре. Неделю назад аналитики «Русагротранса» оценивали потенциал вывоза в декабре на уровне 3,6 млн т против 4,1 млн т в декабре прошлого года. В январе вывоз может снизиться до 2,5-3 млн т.



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