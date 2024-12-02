Закупочные цены пшеницы в портах будут снижаться на фоне роста пошлины

Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе продолжил укрепляться на Юге и оставался на прежних уровнях в Центре и Поволжье «Содружество»

За счет ожидаемого увеличения ценового индекса и ослабления курса рубля пошлина на экспорт пшеницы продолжит повышаться, что окажет давление на закупочные цены в портах, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». С 4 декабря пошлина на вывоз пшеницы вырастет на 676 руб./т, до 3 696,3 руб./т.



На прошедшей неделе цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 650 руб., до 18,2 тыс. руб./т без НДС на фоне резкого ослабления рубля, отмечают аналитики. Цены на малой воде оставались на уровне 16,3-16,5 тыс. руб./т. В прошлом году цены составляли 14,15 тыс. руб./т на глубокой воде и 11,95 тыс. руб./т на малой. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге на прошлой неделе прибавили 500 руб. и достигли 18,55-19,15 тыс. руб./т.



Внутренний рынок пшеницы на прошлой неделе продолжил укрепляться на Юге и оставался на прежних уровнях в Центре и Поволжье. На Юге пшеница 4-го класса подорожала на 600 руб., до 16-16,5 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор), в регионах Центра цены были на уровне 15,2-15,9 тыс. руб./т, в Поволжье — 15-15,5 тыс. руб./т. В Сибири закупочные цены на пшеницу 3-го класса находились в диапазоне от 10 тыс. руб. до 16 тыс. руб. за тонну без НДС (EXW элеватор), в среднем увеличившись на 500 руб. Также аналитики «Русагротранса» отметили рост цен на фуражную пшеницу до 8,5-10 тыс. руб./т без НДС за счет более активного спроса.



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре на прошлой неделе оставались около $226/т FOB. Цена на французскую пшеницу снизилась на $3, до $235/т, германская и американская подешевели на $4, до $250/т и $245/т соответственно.



Биржевой рынок пшеницы снижался на фоне благоприятной погоды — температуры выше нормы и интенсивных осадков — в основных регионах выращивания озимой пшеницы, поясняют аналитики. Доля озимой пшеницы в хорошем и отличном состоянии в США увеличилась на 6%, до 55%, что выше ожиданий рынка в 51%. Урожайность пшеницы в Аргентине продолжает оставаться близкой к уровню низкого по урожаю прошлого сезона (15,9 млн т) — 2,12 т/га (2,16 т/га в 2023 году).



По предварительной оценке аналитического центра «Русагротранса», объем экспорта пшеницы в ноябре составил 4,4 млн т с учетом поставок в страны ЕАЭС. Ранее вывоз прогнозировался на уровне 5 млн т, писал «Агроинвестор». Результат оказался хуже из-за более низких темпов отгрузок через порты Черного моря на фоне неблагоприятных погодных условий. В ноябре прошлого года экспорт пшеницы составил 3,49 млн т, напоминают аналитики. В декабре, по их прогнозу, может быть вывезено около 3,6 млн т в сравнении с 4,1 млн т год назад.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

