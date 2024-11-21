Экспорт пшеницы в ноябре вырос на 27%

У российской пшеницы достаточно стабильное положение на рынках Африки и Южной Азии Pixabay

Россия с 1 по 20 ноября экспортировала почти 3,2 млн т пшеницы, что на 27% больше, чем за тот же период годом ранее, пишет «Интерфакс» со ссылкой на мониторинг Российского зернового союза (РЗС). При этом вывоз ячменя составил 177 тыс. т против 383 тыс. т годом ранее, кукурузы — 97 тыс. т против 443 тыс. т. В целом экспорт основных видов зерновых достиг 3,4 млн т, что на 3,8% больше, чем год назад.



По словам директора аналитического департамента союза Елены Тюриной, отгрузки в Египет за первые 20 дней ноября выросли в 3,3 раза — со 166 тыс. т год назад до 549 тыс. т, благодаря ранее выигранным тендерам на поставки. Со 119 тыс. т до 222 тыс. т увеличился вывоз в Марокко: страна планирует наращивать импорт пшеницы и основной акцент будет сделан на закупки в России. «Африканские страны, закупавшие ранее пшеницу в основном в странах ЕС, видят, что поставки европейской пшеницы могут быть менее стабильными, менее обеспеченными из-за сокращения экспортного потенциала», — отметила Тюрина.



Также среди активных покупателей российской пшеницы она называет Нигерию, куда было отгружено 156 тыс. т (год назад поставок в эту страну не было), и Алжир, закупивший 150 тыс. т (50 тыс. т голом ранее). В Гвинею, Анголу и Сенегал с начала ноября было отгружено по более чем 30 тыс. т пшеницы, также увеличивается экспорт в Индонезию, Тунис, Израиль, Йемен, Ливию, Шри-Ланку. «То есть сегодня у российской пшеницы достаточно стабильное положение на рынках Африки и Южной Азии», — резюмирует Тюрина.



Цены на европейскую пшеницу с 1 по 20 ноября снизились с $241 до $236 за тонну, американская подешевела с $257 до $249 за тонну. Цена предложения российской пшеницы с протеином 12,5% (FOB Новороссийск) стабильна — в пределах $225-226 за тонну. «Но под влиянием снижения цен предложения в ЕС уменьшается дисконт в цене на российскую пшеницу по сравнению с европейской, — отметила Тюрина. — Сейчас он составляет $10 за тонну, на 1 ноября был $16». По ее мнению, в условиях возможного уменьшения объема квоты на экспорт российского зерна и ориентации многих стран, особенно Африки, на закупку именно российской пшеницы снижение дисконта не будет сдерживающим фактором для роста отгрузок.



Как ранее писал «Агроинвестор», по данным аналитического центра «Русагротранса», на прошлой неделе экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре оставались около $226/т FOB, с поставкой в декабре — $230/т FOB. Цена на французскую и германскую пшеницу опустилась на $12, до $226/т и $238/т соответственно, американская подешевела на $11, до $247/т. Аналитики повысили экспорта пшеницы в ноябре с 4,6 млн т до 5 млн т.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

