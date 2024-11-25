Пшеница на Юге продолжила дорожать

Экспортные цены спроса оставались около $226 за тонну FOB Pixabay

На прошлой неделе внутренний рынок пшеницы продолжил укрепляться на Юге и стабилизировался в Центре и Поволжье, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». На Юге цены на пшеницу 4-го класса прибавили 100 руб., до 15,5-15,8 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В Центральной России цены оставались без существенных изменений — на уровне 15,5-15,8 тыс. руб./т, в Поволжье — 15-15,5 тыс. руб./т, в Сибири — в диапазоне 10-15 тыс. руб./т.



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в ноябре-декабре на прошедшей неделе оставались около $226/т FOB. Цена на французскую пшеницу выросла на $12, до $238/т, германская стала дороже на $16, до $254/т, стоимость американской увеличилась на $2, до $249/т.



Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе укреплялся на фоне усиления геополитической напряженности. Кроме того, фермеры в Австралии и США сдерживали продажи на фоне сохранения мировых цен на минимальных за последние четыре года уровнях, рассчитывая на рост в ближайшие месяцы из-за ограниченности запасов у мукомолов в ряде мировых регионов-импортеров и ожиданий существенного сокращения квоты на экспорт пшеницы из России. Давление на рынок оказывали новости о хорошем состоянии посевов мягкой пшеницы во Франции (88% против 83% год назад), а также существенном улучшении посевов озимой пшеницы в США под влиянием прошедших дождей (49% в сравнении с 44% неделю назад).



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 100 руб., до 17,5-17,6 тыс. руб./т без НДС. Цены на малой воде укрепились на 200 руб., до 16,3-16,5 тыс. руб./т. В прошлом году цены были на уровне 14,2 тыс. руб./т и 11,95 тыс. руб./т соответственно, сравнили аналитики. Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге составили 18,2-18,5 тыс. руб./т, опустившись на 150 руб. к уровню предыдущей недели.



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