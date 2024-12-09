«Русагротранс»: сокращение квоты на экспорт пшеницы формирует напряжение на мировом рынке

Вторая половина сезона-2024/25 года может стать поворотным фактором для динамики цен на зерно Pixabay

Сокращение квоты на вывоз пшеницы из России до 11 млн т (29 млн т в прошлом сезоне) на фоне снизившегося экспортного потенциала формирует напряжение на мировом рынке зерна, считают в аналитическом центре «Русагротранса». Так, возможности российских поставщиков будут ограничены при растущем дисбалансе между стабильным импортным спросом со стороны ключевых рынков (Северная Африка, Ближний Восток) и ограничением поставок из причерноморского региона. Это создает предпосылки для изменений на мировом рынке зерна, пишет «Интерфакс».



Общий объем экспорта пшеницы из Причерноморского региона в этом сезоне, по прогнозам центра, снизится на 21% — со 106 млн т до 84 млн т. Одновременно импортный спрос в Северной Африке и на Ближнем Востоке (Египет, Алжир, Марокко, Турция, Саудовская Аравия, Иран) остается стабильным — 39 млн т против 41 млн т в прошлом сезоне. Из них за пять месяцев сезона (июль-ноябрь 2024 года) завезено всего около 16 млн т, преимущественно из стран Причерноморья. Этот разрыв между спросом и предложением может быть частично закрыт поставками из Австралии, Аргентины и США, однако они сопровождаются более высокими затратами на логистику и потенциальным ростом цен. Таким образом, снижение квоты и экспортного потенциала России формирует напряжение на мировом рынке зерна, считают аналитики.



При этом, отмечает «Русагротранс», остается под вопросом будет ли использована даже значительно сниженная квота в 11 млн т с учетом стагнирующих мировых цен и растущего дефицита предложения товара. Это делает вторую половину сезона-2024/25 года поворотным фактором для динамики цен на зерно. По прогнозу аналитиков, во второй половине сельхозгода Россия может экспортировать около 12-13 млн т пшеницы, что более чем в два раза уступает показателю прошлого сезона (27,8 млн т). Экспорт за весь сельхозсезон центр оценивает в 41-42 млн т.



По мнению гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Дмитрия Рылько, экспортная квота на текущий сезон не столько ограничивает возможности экспортеров, сколько констатирует проблемы с балансом в России: в условиях переменных пошлин и проблем с качеством, логистикой вряд ли удалось бы вывезти объем, превышающий квоту. «Сейчас многие экспортеры даже ставят вопрос о том, сможем ли мы вывезти эту квоту. То есть вопрос не в том, что она слишком маленькая, а в том, есть ли достаточные ресурсы для экспорта», — прокомментировал Рылько «Агроинвестору». Кроме того, продолжает он, Россия — не единственный экспортер пшеницы. Так, значимые ресурсы остаются и у Аргентины, Канады, Австралии, а также Казахстана. «Как бы мировой рынок не реагировал на наши проблемы, нам это в значительной степени будет безразлично: к тому времени, когда и если, наконец, состоится значимая реакция, экспортный ресурс будет близок к исчерпанию», — заключил Рылько.



Независимый эксперт зернового рынка Александр Корбут обращает внимание на то, что квота направлена на сохранение ресурсов на территории России: по итогу сезона переходящие запасы могут составить 13-14 млн т зерновых при минимальном пороге в 10 млн т — такой объем ранее установило правительство. Кроме того, продолжает он, учитывается еще и возможное сокращение урожая в следующем году из-за плохого состояния озимых. «Я полагаю, что и яровой сев у нас, мягко говоря, не увеличится», — добавляет Корбут.



Действительно, столь значительное сокращение предложения со стороны России приведет к поиску новых поставщиков зерна, что в теории может поддержать цены. «Но мы не сумеем это отыграть, потому что пошлины у нас будут не маленькими», — считает Корбут, добавляя, что традиционно наибольший объем экспорта из России приходился на первую половину сезона. По мнению эксперта, скорее всего, выбрать квоту в этом сезоне удастся. Но более четко это станет понятно по итогам декабря и января: в прошлые годы в этот период экспортеры активизировали отгрузки для увеличения своих долей при распределении квоты на следующий сезон.



Больше новостей АПК — в нашем Telegram-канале. Подписывайтесь!

