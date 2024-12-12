«СовЭкон»: экспорт пшеницы в декабре снизится на 17%

Рынок может переоценивать объем российского экспорта в текущем сезоне Т. Кулистикова

По оценке аналитического центра «СовЭкон», экспорт российской пшеницы в декабре составит 3,3-3,5 млн т против 4,1 млн т в ноябре. Поставки снизятся на 17% месяц к месяцу на фоне падения маржи экспортеров: в последние недели она уменьшается из-за роста вывозной пошлины. Сейчас пошлина составляет 4871,5 руб./т ($47/т) против 2569,2 руб./т ($26/т) месяцем ранее. «В настоящий момент маржа отрицательная против около $10 месяц назад», — сравнивает «СовЭкон».



На этом фоне продажи пшеницы замедлились. Так, 9 декабря объем заключенных контрактов на продажу составил 0,8 млн т, что стало самым низким показателем с апреля, говорится в сообщении аналитического центра. Погода также является сдерживающим фактором для экспорта: 10 декабря в Краснодарском крае объявили штормовое предупреждение, что может привести к замедлению темпов отгрузок.



В декабре 2023 года на внешние рынки было поставлено 3,2 млн т пшеницы, в среднем за пять лет в этом месяце вывозилось по 3,5 млн т. «СовЭкон» оценивает экспорт российской пшеницы в сезоне-2024/25 на уровне 44,1 млн т, Минсельхоз США - в 48 млн т. «Рынок может переоценивать объем российского экспорта в текущем сезоне, и ожидаем, что существенное замедление российского экспорта может поддержать мировые котировки», — считают аналитики.



Аналитический центр «Русагротранса» ранее также сообщал, что, несмотря на увеличение экспортных цен и одновременное снижение внутренних цен на Юге, существенное повышение пошлины — на период с 11 по 17 декабря она увеличилась на 1175 руб. — привело к тому, что доходность экспорта становится резко отрицательной, до -1,5 тыс. руб./т, писал «Агроинвестор». По их мнению, это может привести к резкому снижению объемов вывоза и существенному росту экспортных котировок в портах. По прогнозу аналитиков «Русагротранса», в декабре экспорт пшеницы может составить 3,4-3,5 млн т против 4,6 млн т в ноябре, в январе вывоз может снизиться до 2,5-3 млн т.



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