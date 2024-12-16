Российские экспортеры зерна не планируют сокращать поставки в Сирию

Сирия не является ключевым потребителем российской пшеницы Pixabay

Российские экспортеры зерна не планируют сокращать свои обязательства по заключенным контрактам с Сирией в одностороннем порядке, пишет РИА «Новости» со ссылкой на председателя правления Союза экспортеров и производителей зерна Эдуарда Зернина. По его словам, вопросы оплаты и погашения задолженности за поставленную продукцию, в случае ее наличия, будут решаться в рабочем порядке. «Что касается новых поставок, мы открыты для предложений», — отметил Зернин. Он также уточнил, что, хотя Сирия не является ключевым потребителем российской пшеницы, в последнее время Россия играла ключевую роль в поставках пшеницы в республику и была основным поставщиком агрокультуры. «Мы рассчитываем, что ситуация нормализуется в течение четырех-шести недель», — добавил глава союза.



Ранее агентство Reuters со ссылкой на источники сообщило, что поставки пшеницы из России в Сирию приостановлены. Источник РБК на зерновом рынке подтвердил это, сказав, что в Сирии сейчас «не с кем взаимодействовать». До свержения сирийского правительства закупками агропродукции руководило Главное управление по переработке и торговле зерновыми (Hoboob), которое использовало сеть международных посредников для обхода санкций. Сирийские источники Reuters говорят, что будет назначено новое руководство в Hoboob или сформировано новое агентство. При этом источник, близкий к правительству России, говорит, что экспортеры обеспокоены неопределенностью относительно того, как новое правительство Сирии будет регулировать импорт продовольствия.



Также Reuters обратило внимание, что два сухогруза, перевозившие 60 тыс. т российской пшеницы, не достигли пункта назначения: один стоит на якоре между берегами Сирии и Кипра, второй взял курс на египетский порт Александрия после нескольких дней стоянки у сирийского побережья. Груз пока не оплачен и может быть продан другому покупателю, сказал агентству источник в российской отрасли. Источник в Сирии знает, что временное правительство Сирии и российская сторона обсуждают вопрос оплаты поставок.



По словам гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрия Рылько, которые приводит РБК, Сирия находится на 24-м месте в списке покупателей российской пшеницы, в этом сезоне туда поставили примерно 300 тыс. т. Зернин ранее оценивал емкость рынка пшеницы в Сирии на уровне 2 млн т в год.



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