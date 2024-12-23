Экспорт пшеницы в первой половине сезона обновит рекорд

Экспортные цены спроса на российскую пшеницу на прошлой неделе не изменились НМТП

Прогноз экспорта пшеницы в декабре с учетом поставок в страны ЕАЭС повышен с 3,4-3,5 млн т до 3,7-3,8 млн т, что будет немногим меньше показателя за декабрь прошлого года, когда на внешние рынки было отгружено 4,06 млн т, сообщили «Агроинвестору» в аналитическом центре «Русагротранса». В результате вывоз пшеницы в первой половине сезона-2024/25 достигнет 29,4 млн т, что на 1,7 млн т превысит рекорд прошлого сезона (27,7 млн т).



Экспортные цены спроса на российскую пшеницу с протеином 12,5% с поставкой в январе остались без изменений на уровне $235/т FOB. Цены предложений — от $240/т FOB. Цена на французскую пшеницу увеличилась на $6, до $248/т, германская стала дороже на $1, до $255/т, американская подешевела на $7, до $237/т.



Биржевой рынок пшеницы на прошлой неделе падал. Мартовский фьючерс CBOT в Чикаго в четверг закрыл торги на уровне $195,8/т (-3,5% к закрытию предыдущей недели), мартовский MATIF — $237,3/т (-1,5%). Снижение происходило несмотря на активные закупки мукомольной пшеницы на тендерах со стороны Саудовской Аравии (804 тыс. т), Туниса (100 тыс. т), а также дурума Тунисом и Алжиром (суммарно — 600 тыс. т).



Цены на пшеницу с 12,5% протеина в глубоководных портах выросли на 100 руб., до 17,8-18,2 тыс. руб./т без НДС. Цены на малой воде увеличились на 700 руб., до 16,5 тыс. руб./т. Год назад цены были на уровне 14,1 тыс. руб./т на глубокой воде и 11,95 тыс. руб./т на малой, сравнили аналитики «Русагротранса». Цены CPT Новороссийск с поставкой по железной дороге снизились на 50 руб. и составили 18,9-19,1 тыс. руб./т.



Внутренний рынок пшеницы немного укрепился на Юге, там цены на пшеницу 4-го класса прибавили 50 руб., достигнув 15,7-16,6 тыс. руб./т без НДС (EXW элеватор). В Центральной России цены снизились на 300 руб., до 15,2-15,8 тыс. руб./т, в Поволжье — остались без изменений на уровне 15-15,5 тыс. руб./т. В Сибири цены на пшеницу 4-го класса экспортного качества оставались около 11-11,5 тыс. руб./т



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