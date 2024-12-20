Квота на экспорт пшеницы составит 10,6 млн тонн

Квота будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года Pixabay

Правительство установило тарифную квоту на вывоз зерновых культур из России за пределы Евразийского экономического союза, которая будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2025 года. Согласно постановлению, объем квоты на экспорт пшеницы и меслина составит 10,6 млн т, ячменя, ржи и кукурузы — 0 т. Квоту между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минсельхоз. Решение принято с учетом прогнозного баланса производства и потребления зерновых культур на внутреннем рынке, говорится в сообщении кабмина.



В начале декабря таможенная подкомиссия одобрила квоту на экспорт пшеницы и меслина из России за пределы стран ЕАЭС в размере 11 млн т, писал «Агроинвестор». Внутри квоты будет действовать плавающая ставка вывозной пошлины (демпфер), внеквотная ставка составит 50%, но не менее 100 евро за тонну. Тарифные квоты не распространяются на вывоз зерна для оказания международной гуманитарной помощи иностранным государствам на основании решений правительства.



Экспортный потенциал по зерну в этом сезоне оценивается в 55-60 млн т. В прошлом сельхозгоду Россия поставила на внешние рынки 72,2 млн т зерна, в том числе 54,1 млн т пшеницы. Сбор зерна в 2023 году составил 144,9 млн т, включая 92,8 млн т пшеницы. В этом году официальный прогноз валового сбора составляет 130 млн т, в том числе 83 млн т пшеницы. В ноябре отраслевые аналитики прогнозировали, что квота на экспорт может составить от 5 млн т до 17 млн т.



Министр сельского хозяйства Оксана Лут ранее говорила, что Минсельхоз донастраивает механизм квоты на экспорт зерна, несмотря на то что он эффективный, и к нему все привыкли. В частности, те, кто не выбирает квоты, будут штрафоваться: их квота на 2025 год будет пропорционально снижаться через поправочный коэффициент.



Согласно мониторингу Российского зернового союза, с 1 по 16 декабря Россия отгрузила на экспорт 1,76 млн т пшеницы, что на 13,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года, писал «Интерфакс». Импортеры заинтересованы купить как можно больше до введения экспортной квоты, к тому же отмечается очень активный спрос со стороны стран Африки и Юго-Восточной Азии, отмечала директор аналитического департамента союза Елена Тюрина. Отгрузки кукурузы за этот период упали до 82 тыс. т с 277 тыс. т годом ранее, ячменя — до 69 тыс. т с 163 тыс. т.



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