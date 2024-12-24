В 2025 году экспорт зерна может составить 45 млн тонн

Пессимистичный прогноз предполагает вывоз 35 млн тонн зерна в следующем календарном году Pixabay

Союз экспортеров и производителей зерна оценил потенциал вывоза российского зерна в 2025 календарном году на уровне 45 млн т в оптимистичном сценарии, в том числе 40 млн т пшеницы. Пессимистичный прогноз предполагает вывоз 35 млн т зерна, включая 32 млн т пшеницы. Потенциал валового сбора зерна в следующем году созданный союзом экспертный комитет оценивает в 130 млн т, из которых 85 млн т придется на пшеницу. Такой урожай станет возможным в случае восстановления посевов озимых в период весенней вегетации, уточняется в сообщении союза.



В первой половине следующего года экспорт зерна будет ограничен квотой: с 15 февраля по 30 июня на внешние рынки можно будет поставить 10,6 млн т пшеницы и меслина, квота на другие зерновые нулевая. При этом союз считает, что высока вероятность выделения квоты около 0,5 млн т на вывоз кукурузы с Дальнего Востока, где в 2024 году получили неплохой урожай агрокультуры.



С начала января до 15 февраля, по оценке союза, экспорт зерна составит примерно 3 млн т в январе и 1,5 млн т в первой половине февраля. Таким образом, к 1 июля 2025 года в целом может быть экспортировано порядка 15 млн т зерна. В случае сбора 130 млн т зерна, во втором полугодии 2025-го на внешние рынке может быть отгружено еще 30 млн т, включая 25 млн т пшеницы. В консервативном сценарии экспорт во втором полугодии 2025 года не превысит 20 млн т, причем в основном пшеницы.



Спрос со стороны основных импортеров российского зерна остается стабильным, регион MENA (Middle East and North Africa, Ближний Восток и Северная Африка) далек от самообеспеченности, отмечает союз. «Наши позиции на рынке Египта, Алжира достаточно сильны, мы рады расширению сотрудничества с Тунисом и Марокко. Видим также перспективы роста Африки в целом как направления для экспорта: население там стремительно растет, а зерновые остаются одним из самых доступных способов накормить людей, — говорится в сообщении союза. — Экспорт в Нигерию в сезоне-2024/25 уже перевалил за 1 млн т, а количество голодающих в стране наконец снизилось ниже рекордных 100 млн человек».



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