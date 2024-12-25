Темпы экспорта зерна снижаются

С 1 по 23 декабря экспорт пшеницы сократился на 9,3%, кукурузы — на 79%, ячменя — на 67% «Деметра-Холдинг»

Отгрузки зерна на экспорт с 1 по 23 декабря снизились на 23,2% по сравнению с прошлым годом, до 2,5 млн т, следует из мониторинга Российского зернового союза (РЗС), на который ссылается «Интерфакс». По словам директора аналитического департамента РЗС Елены Тюриной, в первой половине декабря отмечался рост отгрузок, но последняя неделя показала сокращение. В частности, вывоз пшеницы уменьшился на 9,3% (до 2,29 млн т), кукурузы — на 79% (93 тыс. т), ячменя — на 67% (79 тыс. т). «Уже можно предположить, что по итогам декабря отгрузки пшеницы могут составить 3,1 млн т против 3,6 млн т в декабре прошлого года. Ниже прошлогодних показателей будет и экспорт других культур», — сказала Тюрина.



По ее словам, лидером по закупкам российской пшеницы является Египет, который импортировал 363 тыс. т, что в 3,2 раза больше, чем годом ранее. Страна, отмечает Тюрина, ввозит пшеницу для переработки в муку, часть которой экспортирует в страны Африки. На втором месте — Бангладеш, куда отгружено 288 тыс. т (на 40% больше). Топ-3 замыкает Саудовская Аравия с 373 тыс. т. Год назад поставок пшеницы в эту страну не было. Основными покупателями кукурузы стали Иран, Китай и Турция. Иран также лидирует в импорте ячменя, Оман по этой культуре на втором месте, Турция — на третьем.



Тюрина также отметила, что, как и ожидалось, сейчас идет укрепление как европейских, так и российских цен на пшеницу. За неделю французская пшеница подорожала на 1,7% до $246/т, с начала декабря рост составил $11. Цены на российскую пшеницу с протеином 12,5% за неделю выросли на 1,3%, до $240/т, с 1 декабря — на $26/т (FOB Новороссийск). По словам эксперта, дисконт по сравнению с европейской пшеницей снизился с $21/т в начале декабря до $6/т.



«Внутренние цены имеют разнонаправленную динамику. Главное, наверное, в том, что аграрии придерживают пшеницу в надежде на более высокий рост цен», — считает Тюрина. По ее словам, в региональном разрезе достаточно серьезный рост отмечается на Юге. К примеру, в Краснодарском крае — на 200 руб., до 15,8 тыс. руб./т (без НДС) — это максимальная цена. В Центре и Поволжье, наоборот, наблюдается снижение цен. Так, в Воронежской области они уменьшились на 200 руб., до 14,65 тыс. руб./т, в Поволжье снижение в среднем составила 50 руб., минимальная цена в Самарской области — 12,85 тыс. руб./т.



Цены закупки пшеницы у производителей в долларовом эквиваленте за неделю выросли на 1,6%, до $150/т, с начала декабря — на $10/т. Год назад в это время цена составляла $127/т. «Укрепление цен есть, но оно, конечно, недостаточно для получения хорошей рентабельности. Собственно, поэтому аграрии и ждут дальнейшего повышения цен», — говорит Тюрина.



Независимый эксперт аграрного рынка Александр Корбут сказал «Агроинвестору», что по итогам декабря экспорт зерновых составит около 3,7 млн т, в прошлом году он был на уровне 4,1 млн т. По его словам, снижение вызвано непогодой на Черном море, Рождественскими каникулами и конъюнктурой рынка. «Ценовая ситуация на мировом рынке не очень хорошая», — оценивает он. Так, в последнем тендере Тунис не закупал российскую пшеницу, а итоговая цена была ниже российского предложения, если пересчитывать на FOB Новороссийск. «Так что рынок сбыта достаточно ограничен», — прокомментировал Корбут. В январе, скорее всего, отгрузки будут незначительным, но, вероятно, учитывая нулевую квоту на кукурузу и ячмень, экспортеры будут наращивать темпы отгрузок этих агрокультур, заключил эксперт.



Ранее «Агроинвестор» сообщал, что в первой половине следующего года экспорт зерна будет ограничен квотой: с 15 февраля по 30 июня на внешние рынки можно будет поставить 10,6 млн т пшеницы и меслина, квота на другие зерновые нулевая. При этом в Союзе экспортеров и производителей зерна считают, что высока вероятность выделения квоты около 0,5 млн т на вывоз кукурузы с Дальнего Востока, где в 2024 году получили неплохой урожай агрокультуры. С начала января до 15 февраля, по оценке союза, экспорт зерна составит примерно 3 млн т в январе и 1,5 млн т в первой половине февраля. Таким образом, к 1 июля 2025 года в целом может быть экспортировано порядка 15 млн т зерна.



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