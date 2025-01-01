Итоги 2024 года: битва за урожай, падение доходности и высокая ключевая ставка

Е. Разумный

Новый год — традиционное время подведения итогов. «Агроинвестор» спросил отраслевых экспертов и участников рынка, какие проблемы и достижения они считают главными для АПК в 2024 году, и с какими, по их мнению, вызовами отрасль столкнется в 2025-м.



Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько самыми главными проблемами для агросектора в 2024 году называет падение доходности, прежде всего в растениеводстве, а также снижение доступа к кредитным ресурсам. «Эти вызовы, скорее всего, сохранятся для сектора и в 2025 году», — считает он.



По мнению гендиректора аналитической компании «ПроЗерно» Владимира Петриченко,



одно из главных достижений агросектора 2024 года — битва за урожай, в которой наши растениеводы победили. «Масштабы погодных неприятностей в 2024 году были очень существенные: засуха в Центре и на Юге, переувлажнение почвы в Сибири, возвратные заморозки в мае во многих регионах, которые губительно сказались как на зерновых, так и на масличных, — перечисляет он. — При этих масштабах неприятных погодных явлений наши сельхозпроизводители добились достаточно хороших результатов, они могли быть существенно хуже».



Что касается вызовов, которые влияли на сектор в 2024 году, и будут влиять в 2025-м — это, в первую очередь, экспортные пошлины на зерно, масла и масличные, продолжает Петриченко. «Сейчас они особенно серьезно бьют по растениеводам. Несмотря на то, что, в общем-то, цены на зерно и масла находятся на более комфортном уровне, чем в прошлом сезоне, пошлины выкачивают финансы из отрасли, — говорит эксперт. — Ко всему прочему, в силу санкционного давления останутся неприятности инфраструктурного плана: сложности с приобретением техники, средств защиты растений, семян. Кроме того, из-за недосева озимых и не самого лучшего их состояния при входе в зиму урожай зерна в 2025 году будет ниже, чем в 2024-м, вопрос только в масштабах сокращения».



Директор по стратегии ИК «Финам» Ярослав Кабаков отмечает, что в 2024 году АПК добился значительных успехов, но также столкнулся с серьезными проблемами. Среди основных достижений он выделяет экспорт продукции и диверсификацию внешних рынков. «Однако отрасль сталкивается с серьезными проблемами, включая дефицит кадров, который продолжает расти, снижение рентабельности из-за увеличения издержек и падение доходности агрохозяйств», — говорит он. Вызовом в 2025 году станет необходимость поддержания доходности в условиях роста затрат и экономической нестабильности, что требует мер государственной поддержки и создания особых условий для отрасли, уверен он. «Ожидается усиление консолидации рынка, что может осложнить положение малых и средних предприятий, в также высокий уровень процентных ставок выше 20%, что может ограничить инвестиционную активность», — прогнозирует Кабаков.



Уходящий год для растениеводов стал непростым: ключевыми его событиями и одновременно главной проблемой стали засуха и вымерзание посевов, говорит председатель наблюдательного совета агрофирмы «Прогресс» (Краснодарский рай) Александр Неженец. «Наши власти для поддержки сектора действовали “по накатанной”, с неизменным стремлением сэкономить, комментирует он. — Что касается результатов, то они по Краснодарскому краю по зерновым колосовым неплохие, а вот по многим другим позициям могли быть лучше, если бы не погодные условия».



Ключевая задача для агросектора на 2025 год, по словам Неженца, — максимум экономии, чтобы выйти на себестоимость, сопоставимую с прошлым годом: ключевая ставка не позволяет брать даже оборотные кредиты, не то что инвестиционные для развития в будущем. «Также мы ожидаем неминуемого снижения поголовья КРС, в том числе, мясного. Есть надежда, что цена на зерно в 2025-м будет выше, чем в 2024-м, но в то же время, вместе с этой надеждой есть и опасения, что повысят экспортную пошлину, которая нивелирует возможную прибыль», — добавляет он.



Гендиректор «Деревенского молочного завода» Александр Сухинин в числе главных достижений этого года отмечает то, что российские сельхозпроизводители научились работать без иностранных компаний. «Часть запчастей и механизмов, используемых на наших животноводческих и молокоперерабатывающих предприятиях, мы заменили на отечественные, а основные важные для производства узлы научились делать сами, и теперь уверены в завтрашнем дне», — доволен он.



Главной проблемой, которая негативно влияет на молочную отрасль и на развитие животноводства в 2024-м, а также продолжит оставаться вызовом 2025 года он называет маркировку, при этом не сам код, а то, как она реализована. «С введением маркировки поначалу нам обещали снижение себестоимости производства и уменьшение цены на молоко, но этого не произошло. Процесс отгрузок продукции после введения маркировки стал трудоемким, а иногда он вообще невозможен: то коды не читаются, то маркировка решила обновиться и т. д. , это ежедневный квест», — делится Сухинин, подчеркивая, что он не против маркировки как таковой, но ее реализация должна быть комфортной и понятной, тогда как сейчас она серьезно тормозит процессы поставок, а главное — масса людей работают по ночам. «Проблема усугубляется тем, что основное оборудование для нанесения маркировки импортное, и его обслуживание должным образом не осуществляется. В итоге мы получили существенное увеличение себестоимости молока и молочной продукции», — сетует Сухинин. Он добавляет, что в сложной экономической ситуации нагружать бизнес дополнительными трудозатратами нельзя. В числе вызовов на 2025 год он также называет высокую ключевую ставку, которая делает недоступными кредитные ресурсы и, соответственно, инвестиции в проекты по развитию предприятий.



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