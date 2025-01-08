Экспорт зерна из России в 2024 году превысил 71 млн тонн

Ключевым вызовом для экспортеров зерновых в 2025 году будет уменьшение экспортной квоты NORDEN A. S.

В 2024 календарном году Россия, оценочно, экспортировала около 71,3 млн т зерновых, из которых 57,2 млн т — пшеница, 7,4 млн т — ячмень, 6 млн т — кукуруза. «За весь 2023 год из России было вывезено 68,6 млн т зерновых, в том числе 52,6 млн т пшеницы, 7,4 млн т ячменя и 7,8 млн т кукурузы», — рассказал «Агроинвестору» руководитель направления анализа аграрных рынков «Русагротранса» Игорь Павенский.



По его словам, в 2024 году, несмотря на общее снижение урожая, существенно выросли поставки пшеницы за счет высоких валовых сборов в Краснодарском и Ставропольском краях и экспортных излишков в Центре и на Волге, которые образовались после рекордных урожаев последних двух лет. «Несколько увеличилась доля в экспорте пшеницы с протеином 11,5% и 10,5% по отношению к традиционной экспортной позиции − пшенице 12,5%, — сравнивает он. — В то же время из-за резкого сокращения валового сбора кукурузы под влиянием засухи ее поставки за рубеж сократились. Производство ячменя также уменьшилось, но за счет хорошего урожая на юге в 2024 календарном году экспорт будет на схожем уровне».



По предварительным данным Росстата, валовой сбор зерна в 2024 году в чистом весе составил 124,96 млн т (здесь и далее — без учета новых регионов) против 144,9 млн т в 2023-м. В том числе пшеницы получено 82,4 млн т, ее сбор оказался на 11,2% меньше, чем годом ранее (92,85 млн т). Урожай ячменя составил 16,7 млн т против 21,1 млн т в 2023 году (минус 21,2%), кукурузы собрано 13,2 млн т, тогда как годом ранее урожай достиг 16,6 млн т (снижение на 20,3%).



Главными достижениями для российского экспорта зерновых в 2024 году Павенский называет рост отгрузок на рынки стран, куда мы недавно начали поставки (Алжир, Саудовская Аравия); возобновление экспорта в Нигерию, Марокко и Индонезию с достижением рекордных и близких к рекордным объемов; увеличение поставок в такие страны как Бангладеш, Кения и Тунис; сохранение высоких уровней вывоза в Бразилию и Мексику.



«Среди сложностей, повлиявших на российских экспортеров зерна, стало значительное снижение экспортных цен на фоне роста себестоимости производства, что сделало российский зерновой экспорт менее выгодным для экспортеров и производителей, — говорит Павенский. — Однако мы ожидаем восстановления экспортных цен в первой половине 2025 года, их рост начался уже в декабре 2024-го».



Ключевым вызовом для экспортеров зерновых в 2025 году Игорь Павенский называет уменьшение экспортной квоты, которая будет действовать с 15 февраля до конца сезона, с 29 млн т до 10,6 млн т и увеличение конкуренции со стороны внутренних переработчиков из-за снизившегося урожая. «В результате на фоне сокращения экспортного потенциала России, по нашему мнению, может сформироваться напряжение на мировом зерновом рынке», — допускает он.



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