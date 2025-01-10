Экспорт муки достиг почти $300 млн

К 2030 году вывоз пшеничной и пшенично-ржаной муки из России может превысить $440 млн Freepik.com

По оценке центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе, в 2024 году Россия поставила на внешние рынки пшеничной и пшенично-ржаной муки почти на $300 млн. По сравнению с 2023 годом экспорт вырос на 3% в стоимостном и на 7% в физическом выражении. Крупнейшим покупателем стал Афганистан, куда, по предварительным данным, было поставлено муки на $80 млн — в два раза больше, чем в 2023 году. Также в топ-3 импортеров российской пшеничной муки в прошлом году вошли Китай и Туркменистан.



По оценке «Агроэкспорта», к 2030 году вывоз пшеничной и пшенично-ржаной муки из России может превысить $440 млн. Среди ключевых направлений сбыта — Китай и рынки стран ближнего зарубежья, где есть устойчивый спрос на российскую продукцию. Также перспективными направлениями поставок аналитики центра называют ряд других стран Азии, государства Персидского залива и Африки.



«Макфа» за 11 месяцев прошлого года увеличила отгрузки муки за рубеж на 52%. По словам руководителя дивизиона стратегического развития по дальнему зарубежью компании Никиты Иванцова, которого цитирует «Агроэкспорт», рост вывоза российской муки обусловлен ограничением предложения зерна и муки от некоторых крупных поставщиков, ослаблением курса рубля по отношению к другим иностранным валютам и расширением географии поставок. «Макфа» экспортирует муку более чем в 30 стран, в основном в b2c-сегмент.



Группа компаний «Прогресс Агро», по предварительным данным, в прошлом году отгрузила на экспорт более 20 тыс. т пшеничной муки — на 100% больше, чем в 2023-м. Существенно увеличились объемы поставок в СНГ и Афганистан. Прорывом года для компании стали отгрузки в КНР. Среди новых направлений — Палестина, Казахстан и Кыргызстан. В 2025 году компании планирует сохранять позиции на традиционных рынках, а также развивать поставки в направлении Юго-Восточной Азии и Африки.



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