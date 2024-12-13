Объем агроэкспорта в физическом выражении вырос на 10%

Преодолеть сильное стоимостное отставание экспорта удалось за счет мясной, молочной и готовой продукции Д. Гришкин

В этом году цены на мировом продовольственном рынке были крайне волатильными и показывали разнонаправленное движение, что оказало серьезное влияние на экспортную выручку. В результате стоимостной объем поставок снизился примерно на 1%, рассказал в ходе ежегодной стратегической сессии «Российский агроэкспорт» руководитель федерального центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов. «Но, думаю, что к концу года мы преодолеем это снижение и будем находиться примерно на уровне прошлого года», — добавил он, отметив, что в физическом выражении отгрузки увеличились на 10%. 90% экспорта приходится на дружественные страны.



Как следует из презентации Краснова, в денежном выражении, по подсчетам «Агроинвестора», объем вывоза составил $38,47 млрд (здесь и далее — данные по 2024 году на 8 декабря) против $38,94 млрд год назад. В целом по итогам прошлого года экспорт продукции АПК достиг $43,5 млрд. В структуре поставок, согласно презентации, преобладают зерновые, их к 8 декабря было отгружено на $15 млрд ($14,76 млрд годом ранее), далее идет продукция масложировой отрасли ($7,77 млрд против $7,76 млрд) и прочая продукция АПК ($5,1 млрд против $5,76 млрд год назад).



По словам Краснова, в этом году в феврале-марте были достигнуты минимумы по ценам на пшеницу и подсолнечное масло, и преодолеть сильное стоимостное отставание экспорта удалось за счет мясной, молочной и готовой продукции. «Мы видим серьезный потенциал в развитии экспорта мясной, молочной продукции, который в этом году показал нам неординарную динамику, — отметил Краснов. — Поставки мяса в стоимостном выражении выросли на 20%, до $1,5 млрд, в том числе птицы и говядины — на 12-13%, а свинины — почти на 40%». Такой показатель в свиноводстве — во многом результат открытия рынка Китая в прошлом году, куда, по словам Краснова, поставлено около 40 тыс. т продукции. «Мы мало верили, что в первый год удастся достичь таких показателей», — признал он. В физическом выражении вывоз мяса увеличился на 23%, до 658 тыс. т, следует из презентации.



Экспорт молочной продукции вырос на 20% в деньгах, до $374 млн. В натуральном выражении поставки увеличились на 9%, до 186 тыс. т. В том числе отгрузки сыров и творога в денежном выражении прибавили 25%, молока и сливок — 40%, сухого молока — 32%, привел данные Краснов. Значительно увеличились поставки молочной продукции в Китай (плюс $6 млн), Алжир (плюс $8 млн), Египет (плюс $3 млн), следует из презентации.



Вывоз готовой продукции вырос на 5,2% в деньгах, до $4,3 млрд, и на 1,9% в физическом выражении, до 7,69 млн т. В том числе поставки макаронных изделий в деньгах стали больше на 52% (основной прирост поставок пришелся на Грузию), кондитерских изделий — на 8%, пшеничной муки — на 7% (основной прирост поставок пришелся на Афганистан).



В этом году, несмотря на неблагоприятную ценовую конъюнктуру мирового рынка и очередные санкционные ограничения нам удалось выполнить все цели, поставленные в рамках федерального проекта «Экспорт продукции АПК», сказал в ходе стратегической сессии заместитель министра сельского хозяйства Сергей Левин. «Это говорит о том, что российский АПК имеет устойчивую экспортную базу и готов к дальнейшему развитию», — оценил он. Президент Владимир Путин поставил перед отраслью задачу к 2030 году увеличить объем агроэкспорта в полтора раза относительно 2021-го, до более чем $55 млрд, это позволит России войти в десятку крупнейших мировых экспортеров (по итогам прошлого года наша страна занимала 16-е место).



По словам Левина, цель вполне достижима, однако для этого нужна дальнейшая диверсификация экспорта и увеличение доли поставок продукции с добавленной стоимостью. «Мы не сможем выполнить задачу только за счет тех позиций, в которых мы были и остаемся мировыми лидерами — зерновой, масложировой и рыбной отраслях», — подчеркнул он. Также нужно закрепляться на приоритетных рынках, обеспечивая бесперебойную поставку продукции, активизировать продвижение как отдельных брендов, так и усиливать восприятие российской продукции в целом, расширять ассортимент поставок и адаптировать продукцию под требования конкретных рынков, перечислил Левин.



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