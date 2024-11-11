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Конференция «Агрохолдинги России — 2024»
Конференция «Агрохолдинги России — 2024»

Россия — крупнейший поставщик продукции АПК в страны Африки

Доля страны превышает 14% от африканского продовольственного импорта

| Агроинвестор |

В структуре поставок преобладают зерновые и растительное масло
В структуре поставок преобладают зерновые и растительное масло

Россия является крупнейшим поставщиком продукции АПК в страны Африки, ее доля в физическом выражении превышает 14% от африканского продовольственного импорта, сказал статс-секретарь — заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов в ходе первой министерской конференции Форума партнерства «Россия — Африка». В том числе на поставки из России приходится более трети импорта странами Африки пшеницы, ячменя, подсолнечного масла, а также 11% соевого масла. «Россия выступает надежным гарантированным поставщиком базовых сельскохозяйственных продуктов, обеспечивающих продовольственную безопасность африканских стран», — отметил он.

За девять месяцев этого года товарооборот продукции АПК между Россией и странами Африки вырос на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В 2023-м он увеличился на 19% и превысил $8 млрд. «Конечно, есть ряд сложностей в расчетах и поставках, но мы успешно их преодолеваем», — добавил Увайдов.

При этом потенциал сотрудничества между странами полностью еще не раскрыт, обратил внимание замминистра. «Помимо зерновых и растительных масел мы можем расшить поставки мясной, молочной, рыбной продукции, а также ряда других видов качественной российской сельхозпродукции», — сказал он, добавив, что также планируется увеличить штат сельхозатташе в африканских странах. Сейчас торговые представители Минсельхоза работают в Алжире, Анголе, Гане, Египте, Кении, Марокко, Эфиопии Тунисе и ЮАР. В ближайшее время они начнут работу в Мозамбике, Нигерии и Бенине.

Руководитель центра «Агроэкспорт» при Минсельхозе Дмитрий Краснов в ходе форума рассказал, что основой нашего аграрного экспорта и крупнейшей позицией при торговле с Африкой являются зерновые. В прошлом году вывоз пшеницы в африканские страны увеличился в 1,6 раза и составил 17,6 млн т, поставки ячменя выросли в 2,8 раза, кукурузы — в 2,3 раза. Наиболее перспективными для увеличения поставок российского зерна, кроме традиционных покупателей — Египта и Алжира, «Агроэкспорт» считает Кению, Нигерию, Тунис, и ЮАР. Для дальнейшего развития торговли необходимо решить проблемы с финансовым обеспечением и страхованием сделок, а также перейти к прямому взаимодействию с локальными потребителями, считает Краснов.

Также в 2023 году Россия поставила на рынок Африки растительных масел почти на $821 млн. Крупнейшими потребителями являются Египет (60% общего объема поставок на африканский рынок), Алжир (24%), Судан (10%), Тунис (4%) и Ливия (2%). По словам Краснова, есть перспективы развития поставок соевого масла в Анголу и Тунис, маргарина — в Нигерию и Гану, подсолнечного и соевого масел — в ЮАР.

Экспорт мяса из России в Африку в прошлом году в стоимостном выражении составил $25,6 млн, драйвером стало мясо птицы. В натуральном выражении за последние пять лет его отгрузки выросли почти в шесть, до13,7 тыс. т. Основными покупателями стали Бенин (57% от общего объема поставок в Африку), Конго (13%), Гвинея (7%), Гана (6%) и Ангола (5%). Всего мясная продукция поставляется в 18 африканских стран. «Мы видим существенные возможности для расширения поставок свинины и мяса курицы в Анголу, говядины и мяса птицы — в Гану, говядины, мяса птицы и свинины — в ЮАР», — перечислил Краснов.

Поставки замороженной рыбы в Африку в прошлом году составили $21,4 млн, молочной продукции — $2,3 млн, кондитерских изделий и другой продукции пищепрома — на $0,5 млн. Основным покупателем рыбы является Нигерия, на которую приходится половина от общего объема поставок, по закупкам сладостей лидирует Ливия с 95% импорта. При этом «Агроэкспорт» видит серьезный потенциал для развития поставок кондитерских изделий в Гану, Камерун, Кению, Нигерию, Тунис, ЮАР. «Ключевыми продуктами российской кондитерки являются конфеты, шоколад, печенье и вафли», — уточнил Краснов.

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